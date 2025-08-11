5ta edición: Ñacuñán recibió a más de 600 runners en un domingo inolvidable

La revelación en el ámbito femenino en la categoría de los 21k, fue la santarrosina Rocío Olguin, quien obtuvo el primer lugar en una reñida carrera. Rocío además forma parte del equipo de running Santa Rosa, y junto a su equipo dejaron a nuestro departamento en lo más alto.

Además esta quinta edición tuvo una categoría kids, donde cientos de niños participaron de una experiencia inolvidable y divertida, que potencia el entretenimiento, pero fundamentalmente la actividad deportivo, como herramienta para la salud.

Destéfanis un año más se sumó al evento, participando en esta 5ta edición en la categoría de 10K. Entusiasmada al finalizar el recorrido dijo: “es increíble las sensación de llegar y cumplir el objetivo, es una competencia sin duda, pero con nosotros mismos que nos invita a superarnos día a día. Este desafío ya está instalado en la agenda de los teens running y aficionados de toda la provincia y el país, y eso nos llena de orgullo” dijo.

La competencia mostró un alto nivel de rendimiento y un espíritu de superación que Destéfanis elogió como representativo del carácter de los mendocinos y principalmente de los santarrosinos.

El protagonista de la tarde estuvo del otro lado de los médanos y fue el budín de algarroba. La harina de algarroba, el producto top de Ñacuñán este año volvió renovado con un nuevo producto, como lo fue el budín.

“Nos quedamos encantados con todo lo que nos ofrecieron los vecinos de Ñacuñán, y recomendamos 100% el budín de algarroba, ¡exquisito!” comentaron turistas que se llevaron su porción a casa para compartir en familia.

Fuerte presencia en el podio de deportistas santarrosinos, fundamentalmente de la escuela de running municipal como Rocio Olguín que se quedó con el 1 puesto en los 21 K.

Este TV, el canal de streaming de la zona este, realizó la cobertura del desafío con el programa de deporte Zona Mixta. Quienes sintonicen Este TV- Santa Rosa hoy lunes 11 de agosto a las 17.30 hs podrán ver todo lo que sucedió en Ñacuñan y el miércoles 13 de agosto a las 18 hs, programa especial de zona mixta con toda la cobertura del Desafío Ñacuñan Terra Trail.