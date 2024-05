5 hábitos que garantizan una excelente relación de pareja

Este ejemplo se centra en cómo responden los integrantes de una pareja a las “ofertas de conexión” del otro, que pueden tratarse de gestos simples a expresiones de necesidades emocionales más profundas. Responder afirmativamente a estas ofertas fortalece la conexión emocional y la sensación de complicidad en la relación.

5 habitos para fortalecer la pareja 4.jpg Existen hábitos muy importantes para fortalecer la pareja.

LA IMPORTANCIA DE LA COMUNICACIÓN EN UNA PAREJA

Según el mencionado estudio, las parejas que estuvieron juntas durante al menos 6 años se conectaron mutuamente, a través de miradas y expresiones, durante el 86% del tiempo.

Por el contrario, aquellas parejas que se divorciaron lo hicieron solo el 33% de las veces. Esto marca la importancia de la atención y la receptividad hacia el compañero en la construcción de una relación duradera y satisfactoria.

El estudio da otro enfoque importante para el fortalecimiento de una relación: comprender los diferentes “lenguajes del amor” de cada individuo, según lo propuesto por Gary Chapman en su libro Los 5 lenguajes del amor. La sugerencia es que conocer y comprender el lenguaje del amor de la pareja puede mejorar significativamente la comunicación y promover una mayor apreciación mutua.

5 habitos para fortalecer la pareja.jpg El contacto físico es muy importante para mantener una pareja.

No obstante, un nuevo artículo publicado en Current Directions in Psychological Science cuestiona algunas de las afirmaciones de Chapman. Emily Impett, profesora de psicología en la Universidad de Toronto, Mississauga, y coautora del estudio, sostiene que no existe evidencia sólida para respaldar la idea de un “lenguaje de amor preferido”. Sin embargo, las investigaciones sugieren que las personas experimentan y expresan apoyo emocional a través de diferentes vías.

De acuerdo con los expertos en psicología de las relaciones son necesarios aquellos hábitos que fomenten la conexión emocional y la comprensión mutua. De esta manera se favorece la construcción de una relación saludable y duradera en el tiempo.

5 hábitos para tener una relación saludable

Lisa Marie Bobby, psicóloga y directora clínica de Growing Self Counseling & Coaching en Denver, pone en relieve la utilidad del cuestionario sobre los “lenguajes del amor” propuesto por Chapman como una herramienta accesible para comprender las diferencias en las formas de expresar y recibir amor en el seno de una pareja.

5 habitos para fortalecer la pareja 3.jpg Pasar tiempo de calidad, otra de las claves para una pareja saludable.

En una entrevista con CNBC, señaló la importancia de reconocer y valorar todas las formas de amor, sin priorizar una sobre otra. Según expresó, las palabras no son más importantes que el afecto físico, ni viceversa. En ese sentido, las cinco mejores maneras de manifestar amor a una pareja, según Chapman, son:

Actos de servicio: preocuparse por la otra persona y mostrarse dispuesta a brindarle cualquier tipo de ayuda que necesite, desde la emocional a la económica, sin dejar pasar los pequeños detalles que no siempre son menores.

preocuparse por la otra persona y mostrarse dispuesta a brindarle cualquier tipo de ayuda que necesite, desde la emocional a la económica, sin dejar pasar los pequeños detalles que no siempre son menores. Contacto físico: un beso, una palmada, un abrazo, un sutil apretón de manos, una caricia -que no necesariamete tenga un trasfondo sexual- son fundamentales para que la pareja se fortalezca.

un beso, una palmada, un abrazo, un sutil apretón de manos, una caricia -que no necesariamete tenga un trasfondo sexual- son fundamentales para que la pareja se fortalezca. Tiempo de calidad: no hay mucho que agregar, la pareja debe tener su tiempo -no importa la cantidad- sino lo que signifique para sus integrantes. Muchas veces unos 20 minutos para tomar un café en una cafetería o en el hogar son más importantes que dormir juntos 8 horas.

no hay mucho que agregar, la pareja debe tener su tiempo -no importa la cantidad- sino lo que signifique para sus integrantes. Muchas veces unos 20 minutos para tomar un café en una cafetería o en el hogar son más importantes que dormir juntos 8 horas. Recibir y dar regalos: no tiene por qué ser caros, alcanza con el detalle que tengas para con tu pareja. Un chocolate o un par de aretes de oro pueden cumplir la misma función.

no tiene por qué ser caros, alcanza con el detalle que tengas para con tu pareja. Un chocolate o un par de aretes de oro pueden cumplir la misma función. Palabras de afirmación: son importantes para fortalecer el vínculo. No se trata de decir sí a todo ni de obviar los defectos. Más bien es dar esa palabra de aliento que muchas veces parecen obvias, pero tienen una gran importancia en als relaciones.

Estos comportamientos dentro de la pareja no solo fortalecen el vínculo emocional, también contribuyen a crear un sentido de apoyo mutuo y satisfacción.