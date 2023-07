30 de junio: Día de la Prefectura Naval Argentina

►TE PUEDE INTERESAR: Efemérides del 26 de junio: qué pasó un día como hoy

La Prefectura Naval Argentina es la principal fuerza de seguridad naval de nuestro territorio. La Prefectura es la Autoridad Marítima Argentina por antonomasia, conforme lo consagra la Ley General 18.398, la Ley de la Navegación 20.094 y la nutrida legislación que en forma coincidente define el amplio y homogéneo perfil de sus competencias.

¿Cuál es el rol de la Prefectura Naval?

La Prefectura Naval tiene como labor proteger la salida y entrada en aguas nacionales, registro de buques y control de condiciones de seguridad de acuerdo a las leyes del país y los acuerdos internacionales.

Se trata de una autoridad marítima que garantiza la navegación y las vidas humanas, así como los derechos y las obligaciones de aquellos cuyo oficio está relacionado con las vías fluviales y las actividades portuarias, aplicando las leyes pertinentes.

Este organismo se encarga también de cumplir las funciones en ejercicio de las obligaciones del país como Estado de Abanderamiento y Estado Rector del Puerto para el registro de buques y control de condiciones de seguridad atendiendo a las leyes del país y los acuerdos internacionales.

¿Cómo es el escudo de la Prefectura Naval Argentina?

Es un escudo de campaña, apoyado en dos anclas cruzadas en metal oro y al centro, en forma vertical, un tridente de plata. Contornean un delfín y un dorado enfrentados y orlando el conjunto, dos cintas de plata con las inscripciones "Prefectura Naval Argentina" en la superior y "ROBUR ET QUIES IUXTA LITORA ET IN UNDIS" (valor y seguridad en las costas y en las aguas), en la inferior.