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Jardinería

3 plantas colgantes que llenan de vida tu balcón o terraza en invierno

Si buscás renovar tus espacios exteriores, estas son las plantas colgantes que tenés que cultivar durante el invierno

Walter Vasquez
Por Walter Vasquez [email protected]
Estas plantas colgantes quedarán perfectas en tu balcón o terraza.

Estas plantas colgantes quedarán perfectas en tu balcón o terraza.

Más allá de que muchas plantas no resistan al cruel invierno, algunos ejemplares suelen ser la excepción a la regla. En este sentido, hoy te hablaré de tres especies colgantes que potenciarán la belleza del balcón o la terraza durante los meses de bajas temperaturas.

Si bien habitualmente estamos acostumbrados a ver en dichos espacios ejemplares como el potus o la cinta, estas son plantas colgantes que se dan a la perfección en primavera o verano y que estacan su crecimiento en meses de frío. Por lo tanto, es mejor optar por las alternativas que conocerás a continuación.

Estas plantas colgantes toleran las bajas temperaturas y llenan de belleza el balcón o la terraza

Hiedra de hoja pequeña

La primera sugerencia para tener en espacios de exterior es la hiedra de hoja pequeña. Este ejemplar permite generar un efecto de cascada verde gracias a sus hojas brillantes que cane de forma elegante, aportando una estructura visual sofisticada.

En cuanto a los cuidados, la hiedra de hoja pequeña es de las plantas más resistentes. Es prácticamente indestructible, soporta heladas severas, temperaturas bajo cero y ráfagas de viento sin perder su follaje.

hiedra
La hiedra es una de las plantas colgantes perfectas para tener en el balcón o terraza.

La hiedra es una de las plantas colgantes perfectas para tener en el balcón o terraza.

Romero rastrero

La segunda planta colgante para tener en maceta en el balcón o terraza es el romero rastrero, un ejemplar que ofrece una cascada leñosa y compacta con pequeñas flores de color azul o violeta. Además, florece a finales de invierno o principios de primavera.

En lo que respecta a sus cuidados de jardinería, esta variedad de romero tolera perfectamente las heladas, el frío intenso y no exige riegos constantes en invierno, ya que el exceso de agua es lo único que la daña.

romero rastrero
Romero rastrero, otra de las plantas colgantes para tener en casa.

Romero rastrero, otra de las plantas colgantes para tener en casa.

Vinca minor

Finalmente, otra de las plantas colgantes que podés tener en tus espacios de exterior es la vinca minor, un ejemplar marcado por una caída fluida que potencia la decoración de terrazas y balcones. Con sus hojas verdes que generan un efecto cascadas y sus flores lilas, moradas o azules, esta especie será la protagonista del invierno.

vinca minor
Vinca minor.

Vinca minor.

La vinca soporta las bajas temperaturas, prefiere los climas frescos y la semisombra. Con pocos cuidados de jardinería, dicha planta colgante mostrará todas sus cualidades ornamentales.

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