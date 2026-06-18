3 plantas colgantes que llenan de vida tu balcón o terraza en invierno

La primera sugerencia para tener en espacios de exterior es la hiedra de hoja pequeña. Este ejemplar permite generar un efecto de cascada verde gracias a sus hojas brillantes que cane de forma elegante, aportando una estructura visual sofisticada.

En cuanto a los cuidados, la hiedra de hoja pequeña es de las plantas más resistentes. Es prácticamente indestructible, soporta heladas severas, temperaturas bajo cero y ráfagas de viento sin perder su follaje.

hiedra La hiedra es una de las plantas colgantes perfectas para tener en el balcón o terraza.

Romero rastrero

La segunda planta colgante para tener en maceta en el balcón o terraza es el romero rastrero, un ejemplar que ofrece una cascada leñosa y compacta con pequeñas flores de color azul o violeta. Además, florece a finales de invierno o principios de primavera.

En lo que respecta a sus cuidados de jardinería, esta variedad de romero tolera perfectamente las heladas, el frío intenso y no exige riegos constantes en invierno, ya que el exceso de agua es lo único que la daña.

romero rastrero Romero rastrero, otra de las plantas colgantes para tener en casa.

Vinca minor

Finalmente, otra de las plantas colgantes que podés tener en tus espacios de exterior es la vinca minor, un ejemplar marcado por una caída fluida que potencia la decoración de terrazas y balcones. Con sus hojas verdes que generan un efecto cascadas y sus flores lilas, moradas o azules, esta especie será la protagonista del invierno.

vinca minor Vinca minor.

La vinca soporta las bajas temperaturas, prefiere los climas frescos y la semisombra. Con pocos cuidados de jardinería, dicha planta colgante mostrará todas sus cualidades ornamentales.