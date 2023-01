3 autos que se venden en Argentina y que son ideales para ahorrar combustible

►TE PUEDE INTERESAR: El increíble hallazgo de un granero de autos antiguos en Argentina

Peugeot 208

Peugeot 208.jpg

Este auto está siendo uno de los más elegidos por los argentinos a la hora de comprar un cero kilómetro. Viajando a 100 kilómetros por hora, este vehículo gasta 5,7 litros de combustible, aumentando a 7,6 cuando la velocidad constante es de 130 kilómetros por hora. Un tanque lleno es de 47 litros, lo que permite una autonomía de hasta 635 kilómetros, número que puede varían según el modo de manejo y los lugares por donde se circule.

Fiat Cronos

Fiat cronos.jpg

El Fiat Cronos con un motor de 1.3 y de 99 CV se caracteriza por nivel de ahorro en combustible. Si bien, no es apto para personas que quieran potencia, si lo es para aquellos que buscan no gastar mucho: 5,2 litros cada 100 kilómetros a 100 km/h y 6,5 litros cada 100 a 120 km/h. En ciudad, no obstante, sí puede gastar mucho ya que su consumo es de 10,8 litros cada 100 km.

Chevrolet Onix

chevrolet onix.webp

El Onix posee un consumo de 8 litros cada 100 kilómetros en Ciudad. Ahora, en ruta, el gasto de combustible baja a 5 litros cada 100 kilómetros, a una velocidad entre 110 y 120 kilómetros por hora. Es una buena opción si se necesita viajar muchos kilómetros ya que con su tanque lleno posee una autonomía de 543 kilómetros en total.