17 de agosto: cuál fue el 17 de agosto más frío, cálido y lluvioso en Uspallata

Cada 17 de agosto se recuerda la muerte del General José de San Martín, y este fue el días más frío a lo largo de los años en Uspallata

En Uspallata

Según los registros meteorológico del Servicio Meteorológico Nacional, el 17 de agosto ha mostrado postales muy diferentes a lo largo de los años. A continuación te contaremos los récords climáticos como el días más frío o caluroso que han sucedido a lo largo de los años en Uspallata, la provincia de Mendoza.

Qué se conmemora

El 17 de agosto se cumple un nuevo aniversario del deceso del General San Martín, el Libertador de América. En Argentina se le reconoce como el “Padre de la Patria”. En Perú, se lo recuerda libertador de aquel país, con los títulos de “Fundador de la Libertad del Perú”, “Fundador de la República” y “Generalísimo de las Armas”. En Chile su ejército lo ha destacado con el grado de Capitán General.

san martin
Uspallata es una localidad en Mendoza, Argentina, conocida por su importancia histórica en la Campaña Libertadora de San Martín.

Pero más allá de su gesta libertadora, San Martín es una pieza fundamental en la construcción de nuestra identidad nacional

A partir de su célebre figura y heroico proceder, se construye esa gran narración que nos explica como país. Por eso, rememorar su vida a partir de un nuevo aniversario de su muerte es recordar ese relato que escuchamos en los actos escolares de nuestra infancia, esa gran narración que nos conformó como comunidad y que debemos pensar y reconsiderar en nuestro camino hacia una patria justa, libre y soberana.

Récords climáticos

El 17 de agosto en 1995, el día más frío se vivió con temperaturas mínimas que bajaron varios hasta 9 °C bajo cero, propias de un invierno cordillerano extremo. En contraste, hubo un 17 de agosto en 2018 inusualmente cálido, con máximas de hasta 26 °C sorprendieron a los pobladores y turistas que llegaron a la villa cordillerana.

dia más frio
Uspallata es un destino turístico en la provincia de Mendoza, con atractivos naturales y culturales

Y, como si fuera poco, también figura en los archivos un 17 de agosto marcado por intensas lluvias, un fenómeno poco frecuente en esta zona de clima seco de montaña con hasta 13 mm.

En Uspallata, Mendoza, uno de los puntos clave del cruce sanmartiniano hacia Chile, el clima siempre ocupa un lugar central en la memoria histórica y en la vida cotidiana de la cordillera.

