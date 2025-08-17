17 de agosto: cuál fue el 17 de agosto más frío, cálido y lluvioso en Uspallata

A partir de su célebre figura y heroico proceder, se construye esa gran narración que nos explica como país. Por eso, rememorar su vida a partir de un nuevo aniversario de su muerte es recordar ese relato que escuchamos en los actos escolares de nuestra infancia, esa gran narración que nos conformó como comunidad y que debemos pensar y reconsiderar en nuestro camino hacia una patria justa, libre y soberana.

Récords climáticos

El 17 de agosto en 1995, el día más frío se vivió con temperaturas mínimas que bajaron varios hasta 9 °C bajo cero, propias de un invierno cordillerano extremo. En contraste, hubo un 17 de agosto en 2018 inusualmente cálido, con máximas de hasta 26 °C sorprendieron a los pobladores y turistas que llegaron a la villa cordillerana.

dia más frio Uspallata es un destino turístico en la provincia de Mendoza, con atractivos naturales y culturales

Y, como si fuera poco, también figura en los archivos un 17 de agosto marcado por intensas lluvias, un fenómeno poco frecuente en esta zona de clima seco de montaña con hasta 13 mm.

En Uspallata, Mendoza, uno de los puntos clave del cruce sanmartiniano hacia Chile, el clima siempre ocupa un lugar central en la memoria histórica y en la vida cotidiana de la cordillera.