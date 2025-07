Durante tres años y medio el guion fue rechazado por diversos estudios cinematográficos, al menos 40 veces. Una de las razones, que espantó sobre todo a Disney, es el planteo de una relación amorosa por parte de la madre de Marty -en su versión joven- con su propio hijo. La sombra del incesto los horrorizó.

pelicula-volver-al-futuro3

Finalmente y tras el triunfo En busca de la esmeralda perdida, cinta de Zemeckis con Michael Douglas y Kathleen Turner, Universal Pictures los recibió con los brazos abiertos, sobre todo porque como respaldo y productor estaba el ya famoso director Steven Spielberg.

Heladera rechazada

Como suele suceder, algunos aspectos del guion original fueron modificados. Por ejemplo, la particular “máquina del tiempo” que Marty utilizaría para ir y venir del pasado, no siempre fue el DeLorean. Este automóvil, que se convertiría en uno de los vehículos más famosos del séptimo arte, iba a ser, en principio, una heladera.

El sentido común se impuso para elegir al DeLorean por encima del electrodoméstico que originalmente iba a ser el puente entre el pasado y el futuro, ya que con muy buen criterio, los responsables del filme temían que los niños pudieran quedar encerrados en las heladeras tratando de imitar lo que pasaba en la película, con el riesgo de vida que tal maniobra implicaría.

pelicula-volver-al-futuro2

La máquina del tiempo fue entonces el DeLorean DMC-12, elegido por Gale y Zemeckis porque este modelo en particular tenía las puertas y carrocería de color acero, algo que le otorgaba un aspecto futurista.

De esta forma dejaron de lado la oferta de los ejecutivos de Ford, que ofrecieron un pago millonario para sustituir el DMC-12 por el Ford Mustang, pero Gale lo rechazó porque no ofrecía la visión futurista del auto que estaban buscando.

El protagonista que no fue

El personaje de Marty McFly fue interpretado en principio por el actor Eric Stoltz, quien empezaba a destacarse en el mundo de Hollywood. El director Robert Zemeckis siempre pensó en Michael Fox como protagonista de su película, pero el actor estaba trabajando en la sitcom Lazos de familia y sus horarios no le permitían sumarse al proyecto.

pelicula-volver-al-futuro1

Stoltz llegó a completar casi seis semanas en el set, pero no lograba comprender los matices del filme, era demasiado serio y no tenía la química necesaria con sus compañeros de reparto, con lo cual finalmente fue reemplazado por Michael Fox, una decisión que la mayoría de los directores no se animaría a tomar, entre otros aspectos por los costos. En esas seis semanas de rodaje se perdieron 5 millones de dólares.

Para Michael Fox supuso un esfuerzo extraordinario. Durante las nueve semanas de rodaje, el equipo de filmación comenzó a trabajar con Fox sólo por la noche, ya que pasaba la mayor parte del día en Paramount ensayando el episodio de Lazos de familia de esa semana. Por la noche, un chofer lo llevaba al lugar de rodaje de Volver al Futuro de esa jornada y Fox trabajaba en la película hasta las primeras horas de la mañana, cuando lo llevaban a su casa para que durmiera unas horas. Un poco más tarde, otro chofer lo despertaba, le preparaba un café y lo llevaba a Paramount para otro día de trabajo en Lazos de familia.

Nada de futuro

A Sidney Sheinberg, un ejecutivo de Universal Pictures, se le ocurrió la idea de cambiar el título de Volver al Futuro por el de El astronauta de Plutón, que se relacionaría con las bromas respecto a que Marty McFly era confundido con un extraterrestre en el pasado. El ejecutivo dejó en claro en una nota a los responsables del filme que consideraba que no había casos de películas exitosas con "futuro" en el título.

Como no querían pelearse con su jefe, Robert Zemeckis y Bob Gale pidieron ayuda a Steven Spielberg. Fue él quien respondió la nota de Sheinberg fingiendo que le había "encantado la broma". Avergonzado y no dispuesto a admitir que hablaba en serio, Sheinberg abandonó la idea.

Sin embargo, no todas las ideas de Sheinberg fueron rechazadas. Sugirió convertir al profesor Brown en Doc Brown y cambiar el nombre de la madre de Marty de Meg a Lorraine (Sheinberg estaba casado con la actriz Lorraine Gary).

pelicula-volver-al-futuro

Su mejor idea fue reemplazar al chimpancé mascota de Doc Brown, llamado Shemp, por un perro, que terminó llamándose Einstein. La lógica de Sheinberg era que ninguna película con un chimpancé ganaba dinero.

