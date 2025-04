Estamos hablando de la serie Las madres de los Pingüinos (The Mothers of Penguins), un drama polaco que estrenó en Netflix el 13 de noviembre de 2024 y no para de sumar reproducciones en la plataforma en 2025.

las madres de los pinguinos serie.jpg

¿Vale la pena ver Las madres de los Pingüinos?

Las madres de los Pingüinos es considerada una de las mejores series del 2024 y cuenta con excelentes valoraciones por parte de la crítica especializada. Para Decider, es "una dulce historia sobre una mujer con una carrera inusual que intenta cuidar de la persona más importante de su vida, con una buena interpretación de Wgrocka como Kama".