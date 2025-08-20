de amor y otras adicciones (1)
De amor y otras adicciones "es una coctelera emocional con varios cambios de registro que por momentos desconcierta, pero que al final arroja un balance favorable, más allá de una historia de amor marcada por la tragedia y los golpes bajos", sentenció Diario Tiempo Argentino.
Mientras tanto, para La Nación, "el director Edward Zwick supo llevar por buen camino esta historia que, si por momentos juega a la más alocada diversión, en otros, en cambio, no deja de lado el drama más intenso". De amor y otras adicciones dura 1 hora 52 minutos y s epuede ver en Netflix.
Netflix: de qué trata la película De amor y otras adicciones
La película De amor y otras adicciones está ambientada a finales de los años 90 y centra su trama en Jamie Randall (Jake Gyllenhaal), quien tiene mucho éxito en el mundo de las ventas farmacéuticas y con las mujeres, y en Maggie Murdock (Anne Hathaway), una chica que padece la enfermedad de Parkinson. Ambos se conocen en una clínica, se sienten atraídos y comienzan una relación amorosa.
Maggie es una mujer independiente que ha decidido vivir sin ataduras. Pero conoce a Jamie, un joven cuyo irresistible encanto funciona no sólo con las mujeres, sino también dentro del despiadado mundo de las ventas farmacéuticas. La relación entre ellos, para sorpresa de ambos, desemboca en amor.
La película de Netflix se basa en una historia real: la de Jamie Reidy, un vendedor de Pfizer (laboratorio que desarrolló el Viagra), quien sacó a la luz algunas prácticas dudosas empleadas por estas compañías farmacéuticas.
Netflix: tráiler de la película De amor y otras adicciones
Embed - Trailer Castellano: Amor y otras drogas
Reparto de De amor y otras adicciones, película de Netflix
- Jake Gyllenhaal como Jamie Randall
- Anne Hathaway como Maggie Murdock
- Oliver Platt como Bruce Winston
- Hank Azaria como Dr. Stan Knight
- Josh Gad como Josh Randall
- Gabriel Macht como Trey Hannigan
Dónde ver la serie De amor y otras adicciones, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie De amor y otras adicciones se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Love & Other Drugs no está disponible en Netflix.
- España: la serie De amor y otras adicciones se puede ver en Netflix.