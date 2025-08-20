Anne Hathaway protagoniza en Netflix la película De amor y otras adicciones. Foto: gentileza themoviedb.

Anne Hathaway protagoniza en Netflix la película De amor y otras adicciones. Foto: gentileza themoviedb.

Anne Hathaway y Jake Gyllenhaal son los protagonistas de una historia de amor que ha dado la vuelta al mundo, tocando los corazones más duros. Los actores de Hollywood están en Netflix con la grandiosa película que marcó un antes y un después en el género de la comedia romántica.

Se trata de De amor y otras adicciones, una película del 2010 dirigida por Edward Zwick y basada en el libro de Jamie Reidy, de 2005. La misma fue nominada a 2 Globos de Oro a Mejor actor y Mejor actriz principal (Gyllenhaal y Hathaway, respectivamente).

Netflix estrenó la película De amor y otras adicciones el 5 de mayo de 2025 y ha revolucionado la plataforma. Por esta producción, Anne Hathaway ganó un Satellite Awards y ha sido aclamada por la crítica especializada.

de amor y otras adicciones (1)

De amor y otras adicciones "es una coctelera emocional con varios cambios de registro que por momentos desconcierta, pero que al final arroja un balance favorable, más allá de una historia de amor marcada por la tragedia y los golpes bajos", sentenció Diario Tiempo Argentino.

Mientras tanto, para La Nación, "el director Edward Zwick supo llevar por buen camino esta historia que, si por momentos juega a la más alocada diversión, en otros, en cambio, no deja de lado el drama más intenso". De amor y otras adicciones dura 1 hora 52 minutos y s epuede ver en Netflix.

de amor y otras adicciones (2)

Netflix: de qué trata la película De amor y otras adicciones

La película De amor y otras adicciones está ambientada a finales de los años 90 y centra su trama en Jamie Randall (Jake Gyllenhaal), quien tiene mucho éxito en el mundo de las ventas farmacéuticas y con las mujeres, y en Maggie Murdock (Anne Hathaway), una chica que padece la enfermedad de Parkinson. Ambos se conocen en una clínica, se sienten atraídos y comienzan una relación amorosa.

Maggie es una mujer independiente que ha decidido vivir sin ataduras. Pero conoce a Jamie, un joven cuyo irresistible encanto funciona no sólo con las mujeres, sino también dentro del despiadado mundo de las ventas farmacéuticas. La relación entre ellos, para sorpresa de ambos, desemboca en amor.

de amor y otras adicciones (3)

La película de Netflix se basa en una historia real: la de Jamie Reidy, un vendedor de Pfizer (laboratorio que desarrolló el Viagra), quien sacó a la luz algunas prácticas dudosas empleadas por estas compañías farmacéuticas.

Netflix: tráiler de la película De amor y otras adicciones

Embed - Trailer Castellano: Amor y otras drogas

Reparto de De amor y otras adicciones, película de Netflix

  • Jake Gyllenhaal como Jamie Randall
  • Anne Hathaway como Maggie Murdock
  • Oliver Platt como Bruce Winston
  • Hank Azaria como Dr. Stan Knight
  • Josh Gad como Josh Randall
  • Gabriel Macht como Trey Hannigan

Dónde ver la serie De amor y otras adicciones, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la serie De amor y otras adicciones se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la serie Love & Other Drugs no está disponible en Netflix.
  • España: la serie De amor y otras adicciones se puede ver en Netflix.

Temas relacionados:

Te puede interesar