de amor y otras adicciones (1)

De amor y otras adicciones "es una coctelera emocional con varios cambios de registro que por momentos desconcierta, pero que al final arroja un balance favorable, más allá de una historia de amor marcada por la tragedia y los golpes bajos", sentenció Diario Tiempo Argentino.

Mientras tanto, para La Nación, "el director Edward Zwick supo llevar por buen camino esta historia que, si por momentos juega a la más alocada diversión, en otros, en cambio, no deja de lado el drama más intenso". De amor y otras adicciones dura 1 hora 52 minutos y s epuede ver en Netflix.

de amor y otras adicciones (2)

Netflix: de qué trata la película De amor y otras adicciones

La película De amor y otras adicciones está ambientada a finales de los años 90 y centra su trama en Jamie Randall (Jake Gyllenhaal), quien tiene mucho éxito en el mundo de las ventas farmacéuticas y con las mujeres, y en Maggie Murdock (Anne Hathaway), una chica que padece la enfermedad de Parkinson. Ambos se conocen en una clínica, se sienten atraídos y comienzan una relación amorosa.

Maggie es una mujer independiente que ha decidido vivir sin ataduras. Pero conoce a Jamie, un joven cuyo irresistible encanto funciona no sólo con las mujeres, sino también dentro del despiadado mundo de las ventas farmacéuticas. La relación entre ellos, para sorpresa de ambos, desemboca en amor.

de amor y otras adicciones (3)

La película de Netflix se basa en una historia real: la de Jamie Reidy, un vendedor de Pfizer (laboratorio que desarrolló el Viagra), quien sacó a la luz algunas prácticas dudosas empleadas por estas compañías farmacéuticas.

Netflix: tráiler de la película De amor y otras adicciones

Embed - Trailer Castellano: Amor y otras drogas

Reparto de De amor y otras adicciones, película de Netflix

Jake Gyllenhaal como Jamie Randall

Anne Hathaway como Maggie Murdock

Oliver Platt como Bruce Winston

Hank Azaria como Dr. Stan Knight

Josh Gad como Josh Randall

Gabriel Macht como Trey Hannigan

Dónde ver la serie De amor y otras adicciones, según la zona geográfica