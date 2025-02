Todos quieren salvarse: qué tan buena es la serie de Netflix

Un punto muy importante para los suscriptores de Netflix es que esta serie dramática logra en tan solo 7 capítulos meterte de lleno a una historia donde no existe el contenido basura y disfrutas de lleno de un relato intenso en muy poco tiempo.

Para quienes son amantes de las series y películas de origen italiano, esta serie que se ha convertido en una gran sorpresa dentro de Netflix cuenta con el gran Federico Cesari como protagonista.

Embed - Everything Calls for Salvation | Official Trailer | Netflix