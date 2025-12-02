Stranger Things: de qué trata el spin-off sobre Nancy Wheeler

"Hawkins se está recuperando. Han pasado dos meses desde que el terremoto de Vecna azotó la ciudad y los residentes aún lidian con la devastación. Nancy Wheeler ha dedicado cada minuto a rastrear a Vecna, pero él sigue eludiéndola. ¿Cómo podrá ir a la universidad en otoño si Hawkins aún está bajo la influencia del Mundo del Revés?", es la sinopsis de este libro.

¿Cuáles son los episodios de la última temporada de "Stranger Things"?

Capítulo 1: Al rescate

Capítulo 2: La desaparición de Holly Wheeler

Capítulo tres: La trampa de Turnbow

Capítulo cuatro: Hechicero

Capítulo cinco: Plan de choque

Capítulo seis: Fuga de Camazotz

Capítulo siete: El puente

Capítulo ocho: El Mundo del derecho

Los episodios 5, 6 y 7 se estrenarán el 25 de diciembre, y el capítulo final el 31 de diciembre.

Embed - Stranger Things 5 | Official Trailer | Netflix

¿Qué es un spin-off?

Un spin-off es un nuevo proyecto, una nueva entidad independiente creada a partir de otra ya existente. En el mundo del entretenimiento (películas, series, videojuegos) el spin-off se basa en personajes o tramas secundarias de una obra original.