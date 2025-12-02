Netflix confirmó recientemente la creación de un spin-off de "Stranger Things", el cual está dedicado a uno de los personajes más queridos de la serie: Nancy Wheeler, el cual fue interpretado por la actriz Natalia Dyer. Sin embargo, el proyecto no será como muchos se lo imaginan.
Stranger Things: de qué trata el spin-off sobre Nancy Wheeler
¿De qué tratará el spin-off de Nancy Wheeler de "Stranger Things"?
El spin-off llevará por título "Stranger Things: One Way or Another" y se tratará de una novela tipo mystery. Se lanzará hoy 2 de diciembre, la obra está escrita por Caitlyn Schneiderhan y contará una historia original entre las temporadas 4 y 5.
El libro seguirá a Nancy Wheeler y Robin Buckley (personaje que fue interpretado por Maya Hawke) investigando un caso extraño en Hawkins tras el devastador ataque de Vecna. Lo que comienza como un comportamiento raro de un compañero de clase, termina convirtiéndose en una red de secretos, enfermedades misteriosas y un hombre desconocido siguiéndolas por el pueblo. Todo indica que Vecna podría estar involucrado otra vez.
"Hawkins se está recuperando. Han pasado dos meses desde que el terremoto de Vecna azotó la ciudad y los residentes aún lidian con la devastación. Nancy Wheeler ha dedicado cada minuto a rastrear a Vecna, pero él sigue eludiéndola. ¿Cómo podrá ir a la universidad en otoño si Hawkins aún está bajo la influencia del Mundo del Revés?", es la sinopsis de este libro.
¿Cuáles son los episodios de la última temporada de "Stranger Things"?
- Capítulo 1: Al rescate
- Capítulo 2: La desaparición de Holly Wheeler
- Capítulo tres: La trampa de Turnbow
- Capítulo cuatro: Hechicero
- Capítulo cinco: Plan de choque
- Capítulo seis: Fuga de Camazotz
- Capítulo siete: El puente
- Capítulo ocho: El Mundo del derecho
Los episodios 5, 6 y 7 se estrenarán el 25 de diciembre, y el capítulo final el 31 de diciembre.
¿Qué es un spin-off?
Un spin-off es un nuevo proyecto, una nueva entidad independiente creada a partir de otra ya existente. En el mundo del entretenimiento (películas, series, videojuegos) el spin-off se basa en personajes o tramas secundarias de una obra original.