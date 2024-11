La película cuenta la historia de dos jóvenes americanas, Vicky y Cristina, que se van de vacaciones a Barcelona. Son muy diferentes: una es la calma y otra la tormenta, una es muy sensata y otra es más alocada, una está prometida y la otra es una aventurera en lo amoroso y sensual.

Cuando Juan Antonio se cruza en su camino, empezarán un juego a tres bandas que se complicará con la aparición de María Elena, la exmujer del español.

Amazon Prime Video: de qué se trata la película, Vicky Cristina Barcelona

Vicky (Rebecca Hall) y Cristina (Scarlett Johansson) son dos jóvenes norteamericanas que van a Barcelona a pasar unas vacaciones de verano. Vicky es sensible, racional y tiene intención de casarse; Cristina es apasionada y busca aventuras emocionantes; en realidad, no sabe muy bien lo que quiere, pero sabe perfectamente lo que no quiere.

vicky.jpg Excelente película. Es Vicky Cristina Barcelona, genialmente actuada por Scarlett Johansson.

En Barcelona, ambas se ven envueltas en una relación poco convencional con Juan Antonio (Javier Bardem), un conocido pintor vinculado sentimentalmente a su tempestuosa exmujer María Elena (Penélope Cruz).

Amazon Prime Video: protagonistas de la película, Vicky Cristina Barcelona

Scarlett Johansson

Penélope Cruz

Rebecca Hall

Javier Bardem

Trailer de Vicky Cristina Barcelona