Robert Downey Jr. vuelve al Marvel Universe: qué personaje hará

Kevin Feige también confirmó que los hermanos Anthony y Joe Russo volverán a dirigir las dos nuevas producciones de los Vengadores. Los hermanos ya habían dirigido Capitán América: el soldado del invierno (2014), Capitán América: Guerra civil (2016), Avengers Infinity War (2018) y Endgame.

Durante la presentación de Feige, algo que llamo la atención fue la presencia de un actor con un traje verde y una máscara que los fans reconocieron como el atuendo del villano clásico de los Fantastic Four, Doctor Doom.

La sorpresa fue aún mayor cuando el actor se acercó al centro del escenario y reveló que era ni más que menos que Robert Downey Jr., lo que generó el estruendo de los fanáticos presentes.

