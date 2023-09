Respira hondo antes de ver cómo luce hoy Vico de "Rebelde Way", a 21 años de su estreno

Respecto a lo que Victoria Maurette ha expresado sobre "Rebelde Way" y a haber participado de forma activa en el mundo de las series y películas más famosas en Latinoamérica en los 2000 la actriz expresó: “En el momento no me daba cuenta de lo que me estaba afectando la fama, porque yo soy muy de vivir el presente intensamente y también porque era chica y no tenía la capacidad de ponerme a pensar lo que estaba sucediendo, y tampoco había redes sociales. Nunca pensé que iba a ser un programa que trascendiera tanto”.

ST - 2023-09-07T034056.885.jpg

“Hoy estoy haciendo música, siento que es un canal en donde yo me puedo explayar más íntimamente, soy yo. Cuando actúo, estoy interpretando un personaje, y obviamente que uno pone cosas de uno, pero la música es un proyecto más personal”, son las palabras de esta actriz de series y películas argentinas llamada Victoria Maurette quien tras su participación en Rebelde Way hace más de 20 años ha decidido un presente alejado de las pantallas y más cerca del ambiente musical.