Chloe (Jessica Biel), una ejecutiva de medios de comunicación de alto perfil, vive una vida pintoresca con su apuesto esposo abogado Adam (Corey Stoll) y su hijo adolescente Ethan (Maxwell Acee Donovan) a su lado, mientras que su hermana Nicky (Elizabeth Banks), de quien está distanciada, lucha por llegar a fin de mes y mantenerse sobria.

Cuando Adam es brutalmente asesinado, el principal sospechoso conmociona a la familia, reuniendo a las dos hermanas, mientras intentan desentrañar una compleja historia familiar para descubrir la verdad detrás de su muerte.

