Amazon Prime Video Bottoms.jpg Película "Bottoms", disponible en Amazon Prime Video.

Amazon Prime Video: ¿de qué trata la película "Bottoms"?

"Los perdedores PJ y Josie organizan un club de la lucha en la escuela secundaria con el objetivo de conocer chicas y perder la virginidad. Sin embargo, la idea se les acaba yendo de las manos", indica la sinopsis de esta comedia sexual adolescente estadounidense disponible en el catálogo Amazon Prime Video.

En el elenco de esta película suenan nombres como Ayo Edebiri (a quien muchos conocieron por la serie de Star Plus "The Bear"), Rachel Sennott (conocida por la serie "The Idol"), Ruby Cruz, Havana Rose Liu, Nicholas Galitzine (quien ha brillado en producciones como "Corazones malheridos" de Netflix y "Rojo, blanco y sangre azul" de Amazon Prime Video), Kaia Gerber (la hija de la supermodelo Cindy Crawford), entre otros.

BOTTOMS | Official Red Band Trailer

Esta producción disponible en Amazon Prime Video cuenta con la dirección de Emma Seligman (quien estuvo detrás del éxito "Shiva Baby", también disponible en la plataforma Amazon Prime Video) a partir de un guion de la propia Seligman y de Rachel Sennott. Además la película está producida por Elizabeth Banks bajo su estandarte Brownstone Productions.

Vale la pena destacar que la crítica ha elogiado a esta película por su humor, personajes y elementos satíricos.