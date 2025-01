Recibió 2 nominaciones a los Globos de Oro, y es una extraña comedia que brilla en Prime Video

La película "Las locuras de Igby" tiene una duración de 1 hora y 33 minutos, y recibió un puntaje de 6,8 puntos en el sitio web IMDb. Esta producción cuenta con las actuaciones de Kieran Culkin, Susan Sarandon, Ryan Phillippe, Jeff Goldblum y Bill Pullman. Además, fue dirigida y escrita por Burr Steers.

La producción "Las locuras de Igby" recibió 2 nominaciones al Globo de Oro por mejor actuación en una película musical o comedia (Kieran Culkin), así como mejor actriz secundaria (Susan Sarandon), obteniendo otras 8 nominaciones y 4 premios.

