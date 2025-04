La actriz fue diagnosticada con dos enfermedades

Sin embargo, su vida se vio alterada en 2018 cuando la actriz se enteró que padecía esclerosis múltiple y, luego, también reveló en un video en Instagram que tenía otra afección: el síndrome de Ehlers - Danlos (SED).

Bernadette Riley, directora del Centro de Tratamiento del Síndrome de Ehlers - Danlos / Hipermovilidad y profesora de la Facultad de Medicina Osteopática (NYITCOM), explicó que "El EDS es un grupo de trastornos hereditarios que afectan los tejidos conectivos que sostienen la piel, los huesos, los vasos sanguíneos y otros órganos".

Selma Blair .jpg La actriz reconocida por sus actuaciones y un rostro precioso.

Según informó el sitio New York Institute of Technology, "mientras que los pacientes sanos tienen tejido conectivo compuesto de colágeno resistente, lo que permite que el tejido se estire hasta su límite y luego regrese de forma segura a su posición normal, los pacientes con SED tienen tejido conectivo con colágeno insuficiente o defectuoso, lo que resulta en tejido frágil. Esta afección puede ser potencialmente mortal si se ven afectados los vasos sanguíneos".

Así luce Selma Blair, la hermosa actriz que brilla en Hollywood

Selma Blair, que parecía mantener una actitud positiva durante todo el vídeo, señaló que experimenta dolor crónico y rigidez como resultado de la enfermedad.

Selma Blair 2.jpg Selma Blair sigue siendo muy amiga de Sarah Michelle Gellar. En la foto también está Shannen Doherty, actriz que falleció por cáncer.

"Esto no es nada horrible ni aterrador", compartió Blair con sus seguidores. "Es como una de esas cosas adicionales que se convierten en una [condición] crónica, y hay que tener cuidado porque la gente cree que estirarse es muy bueno, y técnicamente no me permiten estirarme porque [mi cuerpo] siempre está estirándose".

Selma Blair.jpg Así luce hoy la talentosa actriz.

En el documental Introducing, Selma Blair (conocida en español como La nueva vida de Selma Blair) del 2021, la actriz relata en primera persona cómo convive con las enfermedades mientras que muestra cómo se va adaptando a nuevas formas de vida. El documental dirigido por Rachel Fleit obtuvo el Premio Especial del Jurado a la Intimidad Excepcional en la Narración en la Competencia de Largometraje Documental.

