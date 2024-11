Qué tal es Cómo ser un latin lover, la película con Salma Hayek

►TE PUEDE INTERESAR: Netflix: una serie de 10 capítulos que es tendencia mundial y rompe todos los récords

netflix pelicula como ser un latin lover.jpg Cómo ser un latin lover, la película de Netflix con Salma Hayek y Eugenio Derbez. Foto: gentileza Themoviedb.

Qué tal es la película Cómo ser un latin lover

"Es sorprendentemente habilidosa a la hora de mezclar el estilo vulgar pero logrado de Derbez con modos absurdos más anglosajones de humor", sentenció la crítica de The New York Times.

Por su parte, Screendaily expuso: "'How To Be A Latin Lover' tiene sus momentos agradables y tontorrones, aunque se ve consistentemente debilitada por un personaje principal que es muy difícil que nos guste".

Netflix: de qué trata Cómo ser un latin lover

La trama de Cómo ser un latin lover comienza cuando un envejecido donjuán debe procurarse una nueva benefactora, luego de que su esposa ricachona lo ponga patitas en la calle.

Máximo (Eugenio Derbez), un gigoló especializado en la seducción de mujeres ancianas ricas, se casa con una mujer que le dobla en edad. Veinticinco años después, harto y aburrido de despertar junto a su esposa de 80 años, recibe la sorpresa de su vida cuando ella termina abandonándolo.

netflix pelicula como ser un latin lover.jpg Foto: Themoviedb.

Forzado a salir de su mansión y buscando desesperadamente dónde quedarse, deberá mudarse con su distante hermana Sara (Salma Hayek) y su adorable hijo nerd Hugo, en su pequeño departamento.

Reparto de la película Cómo ser un latin lover

Eugenio Derbez

Salma Hayek

Rob Lowe

Raphael Alejandro

Kristen Bell

Mickenna Grace

Raquel Welch

Linda Lavin

Renée Taylor

Rob Riggle

Rob Corddry

Rob Huebel

Michael Cera

Mather Zickel

Michaela Watkins

Tráiler de la película Cómo ser un latin lover, disponible en Netflix

