El Pacífico es una adaptación de dos libros basados en las memorias de dos soldados norteamericanos hechos reales "With the Old Breed" de Eugene Sledge y "Helmet for My Pillow" de Robert Leckie. La misma fue nominada a cinco Premios Emmy y ganó el galardón a Mejor Miniserie de TV.

