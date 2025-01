Qué novela argentina llegará a Hollywood con Jennifer Lawrence y Robert Pattinson

La producción está a cargo de Scorsese, pero la dirección ha sido realizada por la británica Lynne Ramsay (quien estuvo detrás de éxitos como "Ratcatcher", "Morvern Callar", "We Need to Talk About Kevin", etc). "Matate, amor" es el primer libro de la trilogía de la pasión de Harwicz cuya saga continúa con "La débil mental" y "Precoz".

Matate amor.jpg Libro "Matate, amor".

¿De qué trata la novela "Matate, amor"?

La novela de Harwicz se publicó hace más de 10 años, pero todavía busca derribar la idea costumbrista de familia tipo. En esta historia, el amor conyugal es visto como acoso. El amor del hijo es visto como acoso.

La protagonista de esta novela es una mujer que piensa en ella misma sin piedad: "Leé, idiota, me digo, leéte una frase de corrido" se dice. "Y ahora soy una campechana que cuelga las medias de mi hombre y mi bebé, los calzoncillos y las camisas".

Esta producción fue llevada al teatro de Buenos Aires por la actriz Érica Rivas, y ahora llegará a Hollywood de la mano de Jennifer Lawrence y Robert Pattinson. También aparecerá el nominado Lakeith Stanfield.

Embed - Ariana Harwicz cuenta que Scorsese compró sus novelas para producirlas para la pantalla grande

La novela fue traducida como "Die, My Love", y este será el mismo nombre que llevará en su adaptación cinematográfica estadounidense.

Hasta el momento se desconoce un trailer oficial y cuándo se estrenará esta película, pero se espera que sea en 2025.