por qué me casé película.jpg ¿Por qué me casé?, la película de comedia y romance de Netflix que está en el Top de las más vistas.

La comedia de drama y romance es una adaptación de la saga Why Did I Get Married?, una obra de teatro de Perry. Calificada como sentimental y emotiva, esta película tiene una duración de 1 hora y 58 minutos.

De qué trata ¿Por qué me casé?, la nueva película de Netflix

Ya casados, ocho amigos de la universidad hacen un reencuentro, pero la sorprendente revelación de una infidelidad desencadena una serie de exámenes de conciencia.

por-que-me-case.jpeg

Las parejas se reúnen anualmente para las vacaciones en las montañas de Colorado. Pero esta vez fue diferente: las revelaciones de infidelidad de una pareja arruinan el ambiente amistoso, obligando al resto a analizar las fortalezas de sus propios matrimonios.

Qué mensaje deja ¿Por qué me casé?

Se enfrentan con temas como el compromiso, amor, traición y perdón. Mientras intentan continuar con sus vidas, se preguntan lo que se cuestionan, probablemente, muchos suscriptores de Netflix: ¿Por qué me casé?

Reparto de ¿Por qué me casé?, la comedia de Netflix

Tyler Perry

Janet Jackson

Jill Scott

Malik Yoba

Sharon Leal

Richard T. Jones

Tasha Smith

Michael Jai White

Lamman Rucker

Denise Boutte

Keesha Sharp

►TE PUEDE INTERESAR: María Pedraza brilla en Netflix con una película de 2 horas que no podrás sacar de tu cabeza

Tráiler de ¿Por qué me casé?, la película de Netflix

Embed - Why Did I Get Married Too? Theatrical Trailer

Dónde ver la película ¿Por qué me casé?, según la zona geográfica