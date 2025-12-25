Prime Video y la película de Navidad que tienes que ver sí o sí

El mítico Hotel Plaza de Nueva York es uno de los edificios que más llama la atención de los turistas que visitan la Gran Manzana, ya sea para conocer su impresionante arquitectura, o para imaginarse en una escena de película (ha sido el escenario de casi cincuenta rodajes). Inaugurado el 1 de octubre de 1907, todas las Navidades se transforma para convertirse en una de las principales atracciones turísticas de la isla de Manhattan.

Plaza Hotel The Plaza Hotel queda en la esquina de la Quinta Avenida (Fifth Avenue) y la Calle 59 (Central Park South).

En el emblemático hotel situado en la Quinta Avenida de Nueva York, donde las suites cuestan hasta 40.000 dólares por noche, su personal tiene la tarea de satisfacer todos los caprichos de sus huéspedes.

En esta película descubriremos cómo preparan la decoración de Navidad la llegada del mismísimo Papá Noel, mientras surge una historia de amor entre una historiadora y un decorador.

Reparto