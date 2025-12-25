Es Navidad y todas las familias se reúnen para celebrar juntos, comer sanguchitos, pan dulce y brindar con sidra. Otra de las tradiciones es juntarse a ver películas ambientadas en esta fiesta. Existen títulos que probablemente has visto hasta el cansancio como Mi Pobre Angelito, ¡Qué bello es vivir!, El Grinch y otras opciones que puedes ver en Prime Video.
Prime Video y la película de Navidad que tienes que ver sí o sí
Si has visto todos los clásicos snavideños, te recomendamos ua película que cuenta una historia de amor en The Plaza Hotel. El film se puede ver en Prime Video
Más allá de los clásicos, en este artículo te recomendamos una película ideal para ver en estas fiestas. Se trata de Navidad en el Plaza (Christmas at the Plaza), un drama romántico que se estrenó en 2019 y reúne todos los elementos que tiene que tener una película navideña. A continuación, te contamos de qué se trata el film para que lo veas con tu familia.
Prime Video: ¿de qué trata la película?
"Cuando una historiadora, Jessica, es contratada para crear la decoración navideña del Plaza, encuentra más que hechos cuando trabaja junto a un apuesto decorador, Nick, para darle vida al proyecto", revela Prime Video.
El mítico Hotel Plaza de Nueva York es uno de los edificios que más llama la atención de los turistas que visitan la Gran Manzana, ya sea para conocer su impresionante arquitectura, o para imaginarse en una escena de película (ha sido el escenario de casi cincuenta rodajes). Inaugurado el 1 de octubre de 1907, todas las Navidades se transforma para convertirse en una de las principales atracciones turísticas de la isla de Manhattan.
En el emblemático hotel situado en la Quinta Avenida de Nueva York, donde las suites cuestan hasta 40.000 dólares por noche, su personal tiene la tarea de satisfacer todos los caprichos de sus huéspedes.
En esta película descubriremos cómo preparan la decoración de Navidad la llegada del mismísimo Papá Noel, mientras surge una historia de amor entre una historiadora y un decorador.
Reparto
- Elizabeth Henstridge
- Ryan Paevey
- Julia Duffy
- Bruce Davison
- John Owen Lowe