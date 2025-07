Prime Video: la película western con una trama llena de suspenso y acción

En esta nota te recomendamos la película de western El duelo, también conocida como El duelo o By Way of Helena. A continuación te contamos de qué trata esta producción.

¿De qué trata la película El duelo?

La sinopsis de la película El duelo es la siguiente: En 1880 y tras presenciar hace 22 años el asesinato de su padre, David Kingston se ha convertido en un ranger de Texas e investiga una serie de misteriosas muertes y desapariciones, que apuntan al asesino de su padre.