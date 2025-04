Prime Video: la película romántica con bucles temporales que cautiva al público joven

"Dos adolescentes quedan atrapados en un bucle temporal. Él quiere salir de ahí, pero ella desea quedarse en él, y solo mediante el descubrimiento, en conjunto, de los instantes memorables, encontrarán sentido en la monotonía y una oportunidad de liberarse", es la sinopsis de esta película que ahora se puede ver en Prime Video.

Esta producción recibió un puntaje de 6,3 puntos en el sitio web IMDb, el cual siempre realiza críticas y reseñas de películas y series.

La película de comedia romántica "El mapa de los instantes perfectos" está dirigida por Ian Samuels, a partir de un guion de Lev Grossman, basado en su cuento del mismo nombre.

La cinta "El mapa de los instantes perfectos" cuenta con las actuaciones de:

