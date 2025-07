Prime Video: la película del 2000 que dio origen a 5 exitosas secuelas y lanzó a la fama a sus protagonistas

Triunfos robados Prime Video.jpg Película Bring It On.

Esta producción tiene una duración de 1 hora y 34 minutos, y además el sitio web IMDb le brindó un puntaje de 6,2 puntos.

Esta película se estrenó en al año 2000 y fue protagonizada por Kirsten Dunst, Eliza Dushku, Jesse Bradford, Sherry Hursey y Gabrielle Union. Fue dirigida por Peyton Reed y escrita por Jessica Bendinger.

¿Sueños robados tiene secuelas?

La película Sueños robados fue sucedida por seis secuelas (ninguna contiene a los miembros del elenco original), en el 2004 Bring It On: Again (que sólo comparte con la original los productores), en el 2006 Bring It On: All or Nothing, en el 2007 Bring It On: In It to Win It, en el 2009 Bring It On: Fight to the Finish, en el 2017 Bring It On: Worlwide Cheersmack y en el 2022 Bring It On: Cheer or Die.

Embed - Bring It On - Trailer

Dónde se puede ver la película Sueños robados (Bring It On), según tu ubicación geográfica: