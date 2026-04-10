Prime Video estrenó la temporada final de una de las series más esperadas del año

the boys temporada 5 The Boys es una serie de televisión web estadounidense de superhéroes desarrollada por Eric Kripke.

Prime Video: ¿de qué trata la quinta temporada?

"Homelander gobierna Estados Unidos mediante el terror fascista y encierra en los llamados Campos de la Libertad a quienes se le oponen. Butcher, Hughie, Annie y The Boys organizan una resistencia desesperada para desafiar su régimen tiránico, aun cuando las probabilidades están totalmente en su contra", revela la sinopsis de Prime Video.

Los personajes que acompañan la historia desde el inicio muestran una evolución. Los acontecimientos recientes han dejado a los personajes principales y al universo de la serie en una situación de máxima tensión, marcada por nuevas alianzas, traiciones y la amenaza de un conflicto a gran escala entre humanos y superhéroes.

temporada 5 the boys Los primeros episodios de la quinta temporada de The Boys se estrenaron el 8 de abril en Prime Video.

La aparición de Sister Sage como la mano derecha de Homelander ha modificado el equilibrio de poder. Reconocida como la mujer más inteligente del mundo, Sage ideó una estrategia para dividir a la sociedad en dos grandes grupos: los Starlighters, opuestos a Homelander, y los seguidores incondicionales del líder.

Este nuevo orden ha dejado aislada a Ashley Barrett, quien, ante el temor de ser eliminada por Homelander, decidió inyectarse Compound V para sobrevivir. Esta quinta temporada promete resolver los conflictos abiertos y definir el destino de sus protagonistas.

El 8 de abril se estrenaron los dos primeros episodios. Estos estarán seguidos de un nuevo capítulo cada semana hasta llegar al prometedor y épico final de la serie el 20 de mayo de 2026.

Tráiler

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