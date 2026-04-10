Prime Video acaba de estrenar la quinta y última temporada de The Boys, una serie que logró subvertir todos los clichés del género de superhéroes para convertirlos en una sátira afilada del poder, la fama y la moralidad.
Prime Video estrenó la temporada final de una de las series más esperadas del año
La serie estrenó sus dos primeros episodios en Prime Video y cerrará definitivamente a finales de mayo
La serie comenzó como una propuesta irreverente y algo desafiante, hace unos siete años en Prime Video. En la actualidad, es un fenómeno global que combina humor negro, violencia y crítica social.
En este universo, los héroes no son perfectos, son figuras moralmente ambiguas, con problemas reales y algunos un poco exagerados. The Boys satiriza el género de superhéroes, presentándolos como celebridades corruptas, narcisistas y peligrosas, respaldadas por una corporación, que encubre sus crímenes. Un grupo de humanos comunes, liderado por Billy Butcher, busca venganza y exponerlos tras perder a seres queridos por sus acciones.
Prime Video: ¿de qué trata la quinta temporada?
"Homelander gobierna Estados Unidos mediante el terror fascista y encierra en los llamados Campos de la Libertad a quienes se le oponen. Butcher, Hughie, Annie y The Boys organizan una resistencia desesperada para desafiar su régimen tiránico, aun cuando las probabilidades están totalmente en su contra", revela la sinopsis de Prime Video.
Los personajes que acompañan la historia desde el inicio muestran una evolución. Los acontecimientos recientes han dejado a los personajes principales y al universo de la serie en una situación de máxima tensión, marcada por nuevas alianzas, traiciones y la amenaza de un conflicto a gran escala entre humanos y superhéroes.
La aparición de Sister Sage como la mano derecha de Homelander ha modificado el equilibrio de poder. Reconocida como la mujer más inteligente del mundo, Sage ideó una estrategia para dividir a la sociedad en dos grandes grupos: los Starlighters, opuestos a Homelander, y los seguidores incondicionales del líder.
Este nuevo orden ha dejado aislada a Ashley Barrett, quien, ante el temor de ser eliminada por Homelander, decidió inyectarse Compound V para sobrevivir. Esta quinta temporada promete resolver los conflictos abiertos y definir el destino de sus protagonistas.
El 8 de abril se estrenaron los dos primeros episodios. Estos estarán seguidos de un nuevo capítulo cada semana hasta llegar al prometedor y épico final de la serie el 20 de mayo de 2026.
Tráiler
Reparto
- Karl Urban es Billy Butcher.
- Jack Quaid como Hughie Campbell.
- Antony Starr interpreta a John / Homelander.
- Erin Moriarty es Annie January / Starlight.
- Dominique McElligott como Maggie Shaw / Queen Maeve.