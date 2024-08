Prime Video: Drew Barrymore protagoniza esta película romántica que es la más vista del año

"Una de las hijas de una adinerada familia hace de Cupido con su padre, mientras que su hermana intenta conquistar a un criminal que se está rehabilitando", es la sinopsis de esta película disponible en la plataforma de streaming Prime Video.

Como se menciona en el título de la nota, la película 'Todos dicen que te amo' está protagonizada por Drew Barrymore, pero también aparecen Goldie Hawn, Julia Roberts, Edward Norton, Woody Allen, Tim Roth, Natalie Portman, entre otros.

Fiel al estilo de Woody Allen, esta producción cuenta con personajes complejos y con famosos estándares de jazz y canciones populares estadounidenses de la primera mitad del siglo XX.

Además, Woody Allen ha colocado muchas referencias en la cinta sobre los Hermanos Marx. El propio título de la película viene de una canción de los Hermanos Marx, que cantan en la película Plumas de caballo.

Vale la pena mencionar que esta producción fue nominada para uno de los Premios Globo de Oro en la categoría Globo de Oro a la mejor película - Comedia o musical.

