Existen películas que logran estremecernos con sus escenas, y a veces las mismas están inspiradas o basadas en casos reales. A continuación te recomendaremos algunas producciones que están basadas en hechos reales y que dejaron una marca imborrable en nuestra historia.
Películas basadas en hechos reales que no podemos creer que ocurrieron
Te recomendamos películas que están basadas en historias reales y que nos han cautivado con sus actuaciones
Películas basadas en hechos reales que emocionan
COME AN SEE
En 1985 se estrenó esta producción que retrata la ocupación nazi en Bielorrusia a través de los ojos de un niño.
HOTEL RWANDA
Durante el brutal genocidio de Ruanda de 1994, el gerente de un hotel de lujo decide usar su astucia y contactos para refugiar a más de 1.000 personas, arriesgando su propia vida ante la indiferencia del mundo.
THE ZONE OF INTEREST
Esta película muestra la vida cotidiana del comandante de Auschwitz y su familia, en una casa con jardín justo al lado del muro del campo.
SPOTLIGHT
En 2015 se estrenó esta película que retrata el trabajo del equipo periodístico de investigación del Boston Globe. Ellos destaparon el encubrimiento sistémico de abusos sexuales a menores por parte de la Iglesia Católica.
LA SOCIEDAD DE LA NIEVE
Esta producción retrata la tragedia de los Andes de 1972. Está dirigida por el español J.A.Bayona y la protagonizada el uruguayo Enzo Vogrincic.
LA LISTA DE SCHINDLERS
Oskar Schindler utiliza su fábrica y fortuna para salvar a miles de judíos de los campos de concentración.
DARK WATERS
Mark Ruffalo protagoniza esta película sobre un abogado que arriesga su carrera para enfrenarse a DuPont, que llevó décadas envenenando un pueblo con químicos tóxicos.
ANATOMY OF A FALL
En 2023 se estrenó esta producción que retrata el proceso judicial de una mujer acusada de asesinar a su marido.
FRUITVALE STATION
Esta película retrata las últimas 24 horas en la vida de Oscar Grant, un joven de 22 años que intenta enderezar su camino, hasta que es víctima de la brutalidad policial en una estación de tren en Año Nuevo.