Películas basadas en hechos reales que no podemos creer que ocurrieron

HOTEL RWANDA

Durante el brutal genocidio de Ruanda de 1994, el gerente de un hotel de lujo decide usar su astucia y contactos para refugiar a más de 1.000 personas, arriesgando su propia vida ante la indiferencia del mundo.

THE ZONE OF INTEREST

Esta película muestra la vida cotidiana del comandante de Auschwitz y su familia, en una casa con jardín justo al lado del muro del campo.

SPOTLIGHT

En 2015 se estrenó esta película que retrata el trabajo del equipo periodístico de investigación del Boston Globe. Ellos destaparon el encubrimiento sistémico de abusos sexuales a menores por parte de la Iglesia Católica.

LA SOCIEDAD DE LA NIEVE

Esta producción retrata la tragedia de los Andes de 1972. Está dirigida por el español J.A.Bayona y la protagonizada el uruguayo Enzo Vogrincic.

Embed - La sociedad de la nieve | Tráiler oficial | Netflix

LA LISTA DE SCHINDLERS

Oskar Schindler utiliza su fábrica y fortuna para salvar a miles de judíos de los campos de concentración.

DARK WATERS

Mark Ruffalo protagoniza esta película sobre un abogado que arriesga su carrera para enfrenarse a DuPont, que llevó décadas envenenando un pueblo con químicos tóxicos.

ANATOMY OF A FALL

En 2023 se estrenó esta producción que retrata el proceso judicial de una mujer acusada de asesinar a su marido.

Embed - ANATOMY OF A FALL - Official Trailer

FRUITVALE STATION

Esta película retrata las últimas 24 horas en la vida de Oscar Grant, un joven de 22 años que intenta enderezar su camino, hasta que es víctima de la brutalidad policial en una estación de tren en Año Nuevo.