Estamos hablando de "Una esposa de mentira" (Just Go with It en su idioma original). Esta película estadounidense de 2011 fue dirigida por Dennis Dugan en base al guion de Allan Loeb, Timothy Dowling, Tim Herlihy, Adam Sandler.

Adam Sandler y Jennifer Aniston fingen al extremo en esta comedia romántica coprotagonizada por Brooklyn Decker.