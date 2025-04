Esta propuesta de Netflix, que intenta mezclar la literatura inglesa con los zombies, no está del todo bien lograda según la crítica, aunque los suscriptores que ya la vieron, no dejan de asumir que es bastante entretenida y especial para cuando no se tiene nada que ver en la plataforma.

Estrena el 2 de abril de 2025 en la plataforma, la película Orgullo, Prejuicio y Zombies llegó al catálogo de Netflix con una duración de 1 hora y 47 minutos.

Netflix: de qué trata la película Orgullo, Prejuicio y Zombies

La trama de la película muestra lo tranquilo que se viene en la ciudad inglesa de Meryton, allá por 1819. Pero todo comienza a salirse de control con la inesperada invasión de una plaga de zombies. Es ahí donde la aguerrida Elizabeth Bennet y sus hermanas, se proponen pelear contra estos zombies, poniendo a prueba los conocimientos de artes marciales que su padre les había enseñado. Pero Elizabeth también tendrá que lidiar con la arrogancia del señor Fitzwilliam Darcy (Sam Riley).

Reparto de Orgullo, Prejuicio y Zombies, película de Netflix

Lily James (Elizabeth Bennet)

Sam Riley (Fitzwilliam Darcy)

Bella Heathcote (Jane Bennet)

Douglas Booth (Bingley)

Charles Dance (Bennet)

Jack Huston (Wichham)

Matt Smith (Collins)

Tráiler de Orgullo, Prejuicio y Zombies, película de Netflix

Dónde ver la película Orgullo, Prejuicio y Zombies, según la zona geográfica