Los que ya vieron esta película de Netflix, aseguran que es muy entretenida y un acierto del director Sigge Eklund, quien hizo posible un relato emotivo, a partir del guión de Michaela Hamilton.

Disponible desde finales de mayo de 2024, la película de Netflix dura 1 hora y 39 minutos.

netflix-una-parte-de-ti.jpg

Netflix: de qué trata la película Una parte de ti

Agnes (Felicia Truedsson) no la ha pasado nada bien para triunfar en la vida, donde ha tenido que sortear muchos obstáculos. Con una vida bastante desordenada, Agnes quiere salir adelante, encontrando alguien que le conquiste el corazón y no pasar desapercibida en la escuela. Pero como era de esperar, no todo es color de rosa, como todo en su vida.

netflix-una-parte-de-ti1.jpg

Reparto de Una parte de ti, película de Netflix

Edwin Ryding (Noel)

Felicia Truedsson (Agnes)

Zara Larsson (Julia)

Alva Bratt (Esther)

Maxwell Cunningham (Adrian)

Ida Engvoll (Carina)

Tráiler de Una parte de ti, película de Netflix

Dónde ver la película Una parte de ti, según la zona geográfica