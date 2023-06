seerrie.JPG Streaming. Netflix tiene a la oscura serie que atrapó a todos.

The end of the f***ing world, una comedia muy, muy negra y con denominación de origen británica.

“Uau, nueva serie. La serie más salvaje, original, adictiva y atractiva en mucho tiempo. Tremendamente buena (...). ¡Miradla!”, dijo en su perfil de Facebook Reed Hastings, el creador de Netflix.

La premisa es bastante retorcida y se basa en el cómic del mismo nombre de Charles S. Forsman. Es la historia de James (Alex Lawther), un adolescente de 17 años que cree ser un psicópata.

►TE PUEDE INTERESAR: Javier Rey la rompe en Netflix con un gran policial español

No lo dice por decir sino porque se ha pasado su infancia matando animales y ahora quiere probar con una persona.

seriiiee.jpg Streaming. Netflix tiene a la oscura serie que atrapó a todos.

El primer episodio apenas dura 19 minutos, pero son suficientes para demostrar que The end of the fucking world no es una comedia al uso, pero que tampoco es un Dexter en clave adolescente.

Es una historia muy retorcida sobre el proceso de crecer y madurar, y sobre todo la necesidad de rebeldía ante unas figuras paternas decepcionantes o directamente ausentes (ya sea por defunción o por abandono).

Sinopsis de The End of the F***ing World

La trama se centra en James, un chico que se define a sí mismo como psicópata y que conoce a Alyssa, una joven que odia a todo el mundo. Ambos van al mismo instituto y tienen una vida aparentemente infeliz.

►TE PUEDE INTERESAR: Diego Peretti se luce en Netflix en la piel de un malvado

Alyssa conoce a James tras discutir con sus amigas, en ese momento se para frente a James, ya que se había fijado en él antes, y decide hablarle.

seriee.jpg Streaming. Netflix tiene a la oscura serie que atrapó a todos.

Los dos se marchan del instituto juntos y empiezan una relación de aparente noviazgo. La personalidad de James atrae a Alyssa mientras James solo piensa en cómo la mataría.

Quiere experimentar qué se siente asesinar a un ser humano, porque ya le había quitado la vida a varios animales.

De esta forma, los adolescentes se embarcan en un viaje por carretera en busca del padre de ella. Sin embargo, no imaginan la aventura que vivirán.

Trailer de The End of the F***ing World

THE END OF THE F***ING WORLD Tráiler Subtitulado en Español (Comedia - 2018) Netflix

Reparto de The End of the F***ing World