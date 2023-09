Netflix tiene el mejor western de la última década y no podrás parar de verla

Netflix: ¿de qué trata la película "La balada de Buster Scruggs"?

"Antología de seis capítulos, cada uno enfocado desde una perspectiva distinta con respecto a la frontera norteamericana y a los peculiares personajes que habitan en sus alrededores. Cada parte cuenta una historia distinta basada en las convenciones del Lejano Oeste de los Estados Unidos", indica la sinopsis de esta película disponible en Netflix.

Netflix: ¿quiénes protagonizan "La balada de Buster Scruggs"?

Tim Blake Nelson como Buster Scruggs.

James Franco como Cowboy.

Zoe Kazan como Alice Longabaugh.

Liam Neeson como Impresario.

Tom Waits como Prospector.

Tyne Daly como Mrs. Betjeman.

Brendan Gleeson como Clarence.

Harry Melling como Harrison.

El rodaje de "La balada de Buster Scruggs" se llevó a cabo en los estados de Nebraska, Nuevo México y Colorado. Se trató de la primera producción de los hermanos Coen filmada de manera digital, decisión que no se debió a razones estéticas, sino económicas.

Esta película disponible en Netflix está dirigida por los hermanos Joel y Ethan Coen, conocidos en el mundo de Hollywood como los "hermanos Coen", quienes estuvieron detrás de éxitos como "Fargo" (1996), "El gran Lebowski" (1998), "O Brother, Where Art Thou?" (2000), "The Man Who Wasn't There" (2001), "No Country for Old Men" (2007) y "True Grit" (2010).