safe serie netflix.jpg "Safe", la miniserie británica de suspenso más sofocante de Netflix.

Aunque fue estrenada el 10 de mayo de 2018, logró su fama internacional timepo después. Esta producción es una adaptación de la novela homónima de Harley Coben y es ideal para maratonear.

Si buscás una serie que te rompa la cabeza y que te deje sentado en el sillón durante todo el fin de semana, "Safe" es la mejor opción del catálogo de Netflix.

De qué trata "Safe", la miniserie de Netflix

safe serie netflix 2.jpg "Safe" trata sobre un hombre viudo que busca, desesperadamente, a su hija desaparecida.

"Tras la desaparición de su hija adolescente, un cirujano pediátrico viudo de un vecindario adinerado comienza a desvelar secretos oscuros sobre las personas que lo rodean", versa la sinopsis oficial de Netflix.

Tom Delaney (Michael C. Hall) intenta reconstruir una normalidad en su casa, pensando en el dolor que sienten sus hijas. Sin embargo, eso no alcanza, ya que la hija mayor de Tom no regresa a casa tras una fiesta. Él recorre desesperado todo el vecindario buscándola y se entera de que su novio también ha desaparecido.

safe serie netflix 1.jpg "Safe" está en Netflix y tiene solo 8 episodios, lo que la hace ideal para maratonear.

Esta producción ha captado la atención de cientos de usuarios de la plataforma de streaming que buscan un contenido fácil de ver y para disfrutar en una maratón de fin de semana.

Netflix: reparto de "Safe", la serie británica sobre crímenes

Michael C. Hall

Amanda Abbington

Marc Warren

Hannah Arterton

Audrey Fleurot

Nigel Lindsay

Tráiler de "Safe", la miniserie de 8 episodios que es furor en Netflix