Con una duración de una hora y media, Te veré en mis sueños que se encuentra en Netflix, te llevará a vivir en primera persona la historia de una mujer viuda y ex cantante que luego de darse cuenta de lo solitaria y rutinaria que es su vida descubre que puede comenzar de nuevo a cualquier edad.

"Tras la muerte de su querido perro, una septuagenaria que vive sola busca compañía en un terreno que no exploraba hacía mucho tiempo: el mundo de las citas", describe la reseña oficial que hace Netflix sobre la película aclamada por la crítica, Te veré en mis sueños.

Embed - I'LL SEE YOU IN MY DREAMS | Official HD Trailer