Netflix estrenó una película basada en una historia real de 2 horas y ya es la más vista en todo el mundo

La película dramática, que está inspirada en el libro The Monuments Men: Allied Heroes, Nazi Thieves and the Greatest Treasure Hunt in History, de Robert Morse Edsel, cuenta con un valioso respaldo de los críticos del cine, que elaboraron positivas reseñas.

Operación monumento, que te mantendrá atento a la pantalla todo el tiempo, se estrenó en la plataforma de Netflix este 7 de marzo de 2024, con una duración de 1 hora y 58 minutos.

Netflix: de qué trata la película Operación monumento

La película de Netflix centra su historia en un grupo de hombres y mujeres, integrado por artistas, historiadores y expertos, entre los que se encuentran Frank Stokes (George Clooney) y James Granger (Matt Damon), quiénes se unen para recuperar importantes obras de arte en plena Segunda Guerra Mundial. El objetivo es proteger las piezas, entre las que se encuentran obras de Miguel Ángel y Leonardo da Vinci, antes de que Hitler las destruya.

Reparto de Operación monumento, película de Netflix

George Clooney (Teniente Frank Stokes)

Nick Clooney (anciano Frank Stokes)

Matt Damon (Teniente James Granger)

Bil Murray (Sargento Richard Campbell)

John Goodman (Sargento Walter Garfield)

Jean Dujardin (Teniente Jean-Claude Clermont)

Bon Balaban Soldado Preston Savitz

Hugh Bonneville (Teniente Donald Jeffries)

Cate Blanchett (Claire Simone)

Tráiler de Operación monumento, película de Netflix