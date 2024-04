Netflix estrenó la serie de 8 capítulos más esperada del 2024 y ya es la más vista del mundo

Los nuevos capítulos ya disponibles en el catálogo de Netflix, está enloqueciendo a los usuarios de todo el mundo, quienes llevaron a la serie nuevamente a la cima del ranking de las más vistas.

Cómo vuelta el cuervo – Temporada 3, dirigida por Deniz Yorulmazer, sigue adelante con la imperdible historia que involucra a las actrices turcas Birce Akalay y Miray Daner.

La primera y segunda temporada de Cómo vuela el cuervo se estrenaron en Netflix en junio de 2022 y diciembre de 2023, respectivamente, para dar paso a la tercera temporada, que se estrenó también con 8 capítulos, este jueves 11 de abril de 2024.

La serie de Netflix gira en torno a Lale Kiran (Birce Akalay), una presentadora de televisión que empieza a padecer la tóxica personalidad de una admiradora suya, que llegó para trabajar al canal de TV como pasante. Los engaños, la ambición, la envidia y la vanidad, son el eje central de cada capítulo de las tres temporadas.

Embed - As the Crow Flies: Season 3 | Official Trailer | Netflix