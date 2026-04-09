Netflix: está basada en hechos reales y es la película más emocionalmente estremecedora de la plataforma

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Según Alonso Duralde de The Wrap, “a medida que se desarrolla la historia, sus personajes se vuelven más ricos y más complicados, y lo que está en juego se vuelve más terrible, dando lugar a una película con un golpe dramático retrasado pero no por ello menos potente".

Netflix: de qué trata la película Solo los valientes

Este relato basado en hechos reales revela cómo el heroico cuerpo de bomberos Granite Mountain Hotshots se lanzó a extinguir un incendio devastador que marcó su historia.

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La película, ahora disponible en Netflix, está basada en la heroica historia real del incendio forestal que asoló Prescott, Arizona, en junio del año 2013.

Solo los valientes se centra en los acontecimientos que vivieron los bomberos de Granite Mountain Hotshots durante su lucha contra este terrible y catastrófico incendio. Este equipo de bomberos locales se convierten en uno de los equipos de lucha contra incendios más heroicos de la nación que lucharon con esperanza, determinación y sacrificio durante este incendio fatal.

Reparto de Solo los valientes, película de Netflix

Josh Brolin

Miles Teller

Jeff Bridges

James Badge Dale

James Badge Dale

Andie MacDowell

Jennifer Connelly

Taylor Kitsch

Geoff Stults

Alex Russell

Thad Luckinbill

Dónde ver la película Solo los valientes, según la zona geográfica