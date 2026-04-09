El 2 de abril de 2026, la plataforma de series y películas de Netflix estrenó un drama basado en hechos reales que promete ser un memorable llanto a lágrima viva, emocionalmente estremecedor. Entre los actores más destacados del reparto se destacan Jennifer Connelly, Josh Brolin y Miles Teller.
Netflix: está basada en hechos reales y es la película más emocionalmente estremecedora de la plataforma
Jennifer Connelly es la protagonista de este drama conmovedor que acaba de llegar a la plataforma de series y películas de Netflix
Se trata de la película Solo los valientes (Only the Brave), dirigida por Joseph Kosinski en 2017 y con una duración de 2 horas y 14 minutos. Ahora disponible en Netflix, está captando a los usuarios de todo el mundo.
La crítica especializada brindó elogios a esta película: “Mezclando el heroísmo real con el increíble espectáculo de las películas de desastres, este retrato sobre el cuerpo de bomberos de Granite Mountain celebra merecidamente el coraje de luchar contra los incendios forestales”, declaró Peter Debruge de Variety.
Según Alonso Duralde de The Wrap, “a medida que se desarrolla la historia, sus personajes se vuelven más ricos y más complicados, y lo que está en juego se vuelve más terrible, dando lugar a una película con un golpe dramático retrasado pero no por ello menos potente".
Netflix: de qué trata la película Solo los valientes
Este relato basado en hechos reales revela cómo el heroico cuerpo de bomberos Granite Mountain Hotshots se lanzó a extinguir un incendio devastador que marcó su historia.
La película, ahora disponible en Netflix, está basada en la heroica historia real del incendio forestal que asoló Prescott, Arizona, en junio del año 2013.
Solo los valientes se centra en los acontecimientos que vivieron los bomberos de Granite Mountain Hotshots durante su lucha contra este terrible y catastrófico incendio. Este equipo de bomberos locales se convierten en uno de los equipos de lucha contra incendios más heroicos de la nación que lucharon con esperanza, determinación y sacrificio durante este incendio fatal.
Reparto de Solo los valientes, película de Netflix
- Josh Brolin
- Miles Teller
- Jeff Bridges
- James Badge Dale
- James Badge Dale
- Andie MacDowell
- Jennifer Connelly
- Taylor Kitsch
- Geoff Stults
- Alex Russell
- Thad Luckinbill
Dónde ver la película Solo los valientes, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Solo los valientes se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Solo los valientes se puede alquilar Prime Video y Apple TV.
- España: la película Solo los valientes se puede alquilar Prime Video y Apple TV.