La cuarta temporada de "Stranger Things" concluye con una intensa batalla y sacrificios significativos.

Stranger Things sumergió a los fanáticos en una trama llena de misterios, peligros y emociones. Los capítulos finales, "Chapter Eight: Papa" y "Chapter Nine: The Piggyback", revelaron giros impactantes que dejaron a los espectadores ansiosos por entender el desenlace.