Netflix anunció cuándo se estrenará la última temporada de la exitosa serie española Valeria

Valeria tendrá una cuarta temporada en Netflix. Fue una de las series más vistas de la pandemia, lanzó su primera tanda de capítulos en la primavera de 2020; expandió su universo durante el verano de 2021; continuó en 2023 con lo que se pensaba que era su conclusión y ahora estrenará una cuarta entrega que de epílogo tiene más bien poco porque promete expandir el valeri-universo unos cuantos episodios más.

valeria1.jpg Gran serie española. Netflix anunció cuándo estrenará la cuarta y última temporada de Valeria.

Netflix decidió rescatar a Valeria del final abierto en que quedó la tercera entrega, y darle un verdadero cierre. “Esta cuarta parte despierta emociones encontradas. Por encima de todo, me hace feliz, pero también me hace sentir nostalgia, porque con ella termina un ciclo y decimos adiós a este proyecto tan especial. Sin embargo, nos despedimos por todo lo alto, con una temporada emocionante, inspiradora y, cómo no, romántica y contemporánea, con la que esperamos que todos puedan sentirse identificados, pero también soñar. Porque si algo me ha enseñado Valeria es a soñar”, destaca Benavent, creadora y productora ejecutiva de la serie.