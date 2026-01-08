Netflix: acaba de estrenar la serie de 6 capítulos que atraviesa lo prohibido y es la sensación del momento

Netflix: de qué trata la serie Él y ella

La sinopsis oficial de la serie Él y ella versa: “Un detective y una periodista que están casados, pero distanciados, compiten para resolver un caso de homicidio en el cual cada uno cree que el otro es el principal sospechoso”.

Anna (Tessa Thompson), afincada en la sofocante Atlanta, vive recluida y cada vez se aleja más de sus amigos y de su carrera como presentadora de las noticias. Pero cuando se entera, por casualidad, de un asesinato en Dahlonega, el tranquilo pueblo donde creció, recobra su vitalidad y se sumerge en el caso en busca de respuestas.

Al detective Jack Harper (Jon Bernthal) le sorprende su implicación y la convierte en un objetivo de su propia investigación. Toda historia tiene dos versiones: la de él y la de ella, lo que significa que siempre hay alguien que miente.

Netflix: tráiler de la serie Él y ella

Embed - Él y ella | Tráiler oficial | Netflix

Reparto de Él y ella, la nueva serie de Netflix

Tessa Thompson (Anna Andrews)

Jon Bernthal (Jack Harper)

Pablo Schreiber (Richard)

Crystal R. Fox (Alice)

Rebecca Rittenhouse (Lexi)

Sunita Mani (Priya)

