Netflix: acaba de estrenar la serie de 6 capítulos que atraviesa lo prohibido y es la sensación del momento

Él y ella (His & Hers) es el nuevo thriller de Netflix que se estrenó este jueves 8 de enero de 2026 y ya genera interés entre los amantes del drama y el suspenso. Creada por William Oldroyd, combina misterio, thriller y tensión psicológica en una historia cargada de secretos y giros inesperados. Es una de las propuestas más atractivas dentro del universo de series y películas de la plataforma.
La trama de la serie sigue a dos esposos separados que se ven involucrados en una investigación por asesinato que amenaza con sacar a la luz episodios oscuros de su pasado. A medida que avanza la investigación, la relación entre ambos se vuelve cada vez más compleja, y las verdades ocultas comienzan a erosionar cualquier intento de distancia o silencio.
Con solo 6 episodios, Él y ella es una adaptación de la novela homónima de Alice Feeney publicada en 2020, y mantiene un ritmo intenso que invita al binge-watching. Su atmósfera inquietante y su construcción narrativa la posicionan como una serie ideal para quienes buscan historias intrigantes y bien desarrolladas dentro del catálogo de Netflix.
Netflix: de qué trata la serie Él y ella
La sinopsis oficial de la serie Él y ella versa: “Un detective y una periodista que están casados, pero distanciados, compiten para resolver un caso de homicidio en el cual cada uno cree que el otro es el principal sospechoso”.
Anna (Tessa Thompson), afincada en la sofocante Atlanta, vive recluida y cada vez se aleja más de sus amigos y de su carrera como presentadora de las noticias. Pero cuando se entera, por casualidad, de un asesinato en Dahlonega, el tranquilo pueblo donde creció, recobra su vitalidad y se sumerge en el caso en busca de respuestas.
Al detective Jack Harper (Jon Bernthal) le sorprende su implicación y la convierte en un objetivo de su propia investigación. Toda historia tiene dos versiones: la de él y la de ella, lo que significa que siempre hay alguien que miente.
Netflix: tráiler de la serie Él y ella
Reparto de Él y ella, la nueva serie de Netflix
- Tessa Thompson (Anna Andrews)
- Jon Bernthal (Jack Harper)
- Pablo Schreiber (Richard)
- Crystal R. Fox (Alice)
- Rebecca Rittenhouse (Lexi)
- Sunita Mani (Priya)
Dónde ver la serie Él y ella, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Él y ella se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Él y ella se puede ver en Netflix.
- España: la serie Él y ella se puede ver en Netflix.