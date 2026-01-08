Inicio Series y películas Netflix
Netflix: acaba de estrenar la serie de 6 capítulos que atraviesa lo prohibido y es la sensación del momento

El thriller que llegó a Netflix lleno de drama: tiene 6 capítulos llenos de secretos, crimen y tensión. Ya arrasa entre las series y películas del momento

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
Es una serie llena de misterio, suspenso y tensión que acaba de llegar a Netflix. 

Él y ella (His & Hers) es el nuevo thriller de Netflix que se estrenó este jueves 8 de enero de 2026 y ya genera interés entre los amantes del drama y el suspenso. Creada por William Oldroyd, combina misterio, thriller y tensión psicológica en una historia cargada de secretos y giros inesperados. Es una de las propuestas más atractivas dentro del universo de series y películas de la plataforma.

La trama de la serie sigue a dos esposos separados que se ven involucrados en una investigación por asesinato que amenaza con sacar a la luz episodios oscuros de su pasado. A medida que avanza la investigación, la relación entre ambos se vuelve cada vez más compleja, y las verdades ocultas comienzan a erosionar cualquier intento de distancia o silencio.

él y ella serie (1)

Con solo 6 episodios, Él y ella es una adaptación de la novela homónima de Alice Feeney publicada en 2020, y mantiene un ritmo intenso que invita al binge-watching. Su atmósfera inquietante y su construcción narrativa la posicionan como una serie ideal para quienes buscan historias intrigantes y bien desarrolladas dentro del catálogo de Netflix.

Netflix: de qué trata la serie Él y ella

La sinopsis oficial de la serie Él y ella versa: “Un detective y una periodista que están casados, pero distanciados, compiten para resolver un caso de homicidio en el cual cada uno cree que el otro es el principal sospechoso”.

él y ella serie (2)

Anna (Tessa Thompson), afincada en la sofocante Atlanta, vive recluida y cada vez se aleja más de sus amigos y de su carrera como presentadora de las noticias. Pero cuando se entera, por casualidad, de un asesinato en Dahlonega, el tranquilo pueblo donde creció, recobra su vitalidad y se sumerge en el caso en busca de respuestas.

Al detective Jack Harper (Jon Bernthal) le sorprende su implicación y la convierte en un objetivo de su propia investigación. Toda historia tiene dos versiones: la de él y la de ella, lo que significa que siempre hay alguien que miente.

Netflix: tráiler de la serie Él y ella

Embed - Él y ella | Tráiler oficial | Netflix

Reparto de Él y ella, la nueva serie de Netflix

  • Tessa Thompson (Anna Andrews)
  • Jon Bernthal (Jack Harper)
  • Pablo Schreiber (Richard)
  • Crystal R. Fox (Alice)
  • Rebecca Rittenhouse (Lexi)
  • Sunita Mani (Priya)

Dónde ver la serie Él y ella, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la serie Él y ella se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la serie Él y ella se puede ver en Netflix.
  • España: la serie Él y ella se puede ver en Netflix.

