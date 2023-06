Netflix: 3 series similares si te gustó "Anne With An E" para ver en la plataforma

3 series similares a "Anne With An E" para ver en Netflix

Alias Grace

"Una inmigrante irlandesa es acusada y condenada por los asesinatos de su empleador y su ama de llave", indica la sinopsis oficial de esta serie disponible en Netflix. Esta producción cuenta con los protagónicos de Anna Paquin, Sarah Gadon, Edward Holcroft, entre otros.

Alias Grace trailer español

Never Have I Ever

Esta serie de Netflix recientemente estrenó su cuarta y última temporada. La misma se basa Devi, una adolescente india-estadounidense, quiere mejorar su popularidad en la escuela, pero los amigos, la familia y los sentimientos no se lo pondrán fácil.

Al igual que "Anne With an E", el personaje de Devi vive metido en problemas, pero sus amigas y familiares la ayudan a salir adelante. Es una serie ideal para reflexionar sobre la vida y para valorar a la familia.

También vale la pena mencionar que "Never Have I Ever" fue creada por la actriz y productora Mindy Calling.

Never Have I Ever | Official Trailer | Netflix

Heartstopper

Esta serie está pronta a estrenar su segunda temporada, y su sinopsis oficial indica lo siguiente: "Los adolescentes Charlie y Nick descubren que su improbable amistad podría ser algo más mientras navegan por la escuela y el amor juvenil".

La serie de Netflix cuenta con las actuaciones de Kit Connor, Joe Locke, Olivia Colman (quien ganó un premio Oscar a Mejor Actriz por su trabajo en "La Favorita"), entre otros actores.