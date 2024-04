¡Muy cambiado!: así se ve hoy Chad, el mejor amigo de Troy Bolton en 'High School Musical', a 18 años de su estreno

Embed - Get'cha Head In the Game | High School Musical | Disney Channel

Uno de los personajes más recordados de la saga es Chad Danfort, quien era el mejor amigo de Troy Bolton (Zac Efron). Este personaje fue interpretado por el actor Corbin Bleu.

¿Cómo se ve en la actualidad el actor Corbin Bleu?

Bleu tiene actualmente 35 años y sigue trabajando como actor. Su carrera comenzó a temprana edad, cuando obtuvo un papel en la película "Soldier" en 1998. Sin embargo su salto a la fama se produjo en 2006 cuando estrenó "High School Musical".

Disney quedó tan contento y conforme con su trabajo que en 2007 lo llamó para protagonizar la película "Jump In!" junto a su padre, el actor David Reivers y con la actriz Keke Palmer. Un año después protagonizó la película "Free Style".

Al mismo tiempo lanzó su carrera como cantante solista. Su álbum debut "Another Side" fue un éxito, y en 2009 lanzó su segundo material discográfico llamado "Speed Of Light".

Formó parte del programa "Dancing With the Stars", y desde hace varios años que trabaja en Broadway. Por ejemplo, protagonizó el musical "In The Heights", y fue elogiado por su performance en el escenario.

High School Musical Corbin Bleu.jpg Corbin Bleu en la actualidad. Interpretó a Chad Danfort en "High School Musical".

En cuanto a su vida privada, Corbin Bleu está casado con la actriz canadiense Sasha Clements desde 2016.