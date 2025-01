Los secretos mejor guardados del rodaje de Titanic, la inolvidable película más exitosa de la historia

Fue de hecho el mismísimo director de la película el que tuvo que renunciar a su sueldo de dirección para poder costear la postproducción y montaje para los que se requería mucho detalle y dinero. A continuación, vas a descubrir los secretos detrás de Titanic, la película que batió récords en premios y visualizaciones y que todavía hoy sigue siendo la preferida de muchos.

La elección del elenco de Titanic

Para el casting James Cameron pensó en varias opciones, no siempre tuvo en la mente a Kate Winslet y Leo DiCaprio. Entre sus primeras ideas, Cameron pensó en famosos juveniles de 20 años pero los actores y actrices más conocidas de la época tenían una edad por encima de los 20 eran demasiado conocidos.

Para el papel de Rose, Cameron tenía en mente a grandes personalidades como Jennifer Aniston, Winona Ryder y hasta Madonna. Pero fue una joven actriz inglesa, Kate Winslet, la que finalmente cautivó el corazón de del director. Winslet venía de grabar películas como Criaturas Celestiales y Sensatez y Sentimientos. Al enterarse del proyecto de Titanic, comenzó a enviarle a Cameron cartas con una rosa y firmadas con el Nombre de Rose.

Leonardo DiCaprio tampoco fue la primera opción del director. Cameron pensó en Johnny Depp, Matthew McConaughey y Brad Pitt pero no fueron los elegidos por ser demasiado mayores. DiCaprio apareció en el radar de Cameron gracias a sus interpretaciones en A quién ama Gilbert Grape y Romeo y Julieta. Leo no estaba convencido al principio hasta que el director le explicó que no tendría que hacer papeles de personajes como los que venía haciendo, con ciertos trastornos.

Los dibujos de Jack en la película

Todos los dibujos que el personaje de Jack hace en la película, fueron en realidad dibujados por James Cameron, de hecho las manos que se ven durante la escena en la que Jack dibuja a Rose, son las manos de Cameron.

Esta escena fue la primera que grabaron de toda la película, la idea era que los actores estuvieran nerviosos para hacer más natural el momento. El diálogo en el que Jack indica a Rose que se acueste en el sofá, en el cual se equivoca al decirlo, fue real.

La canción My Heart Will Go On fue grabada en secreto

A Cameron no le gustaban las canciones principales interpretadas por artistas, prefería las bandas sonoras instrumentales. Por ello, James Horner escribió en secreto la canción My Heart Will Go On y le pidió a la cantante Celine Dion que grabara una pista. Cameron aceptó y finalmente la canción ganó un Oscar.

Varias tomas del Titanic y personajes existieron en la vida real

La habitación B52, 54 y 56 existieron en el barco original y fueron reservadas por un millonario llamado J.P Morgan, quien en la película sería el personaje de Cal, el prometido de Rose. Lo curioso, es que el multimillonario real anuló sus reservas antes de viajar, por lo tanto nunca estuvo en el hundimiento del Titanic.