Llega al streaming la película de videojuegos más esperada del año

Para regresar a casa, el grupo debe dominar este entorno y protegerlo de criaturas como Piglins y zombis. En su aventura cuentan con la ayuda de Steve, interpretado por Jack Black, quien los guía en una misión que pone a prueba sus habilidades creativas.

minecraft 2.jpg Minecraft es una de las adaptaciones de videojuegos más exitosas de la historia.

El reparto incluye a Jennifer Coolidge junto a las voces de Rachel House, Jemaine Clement y Matt Berry, quien da vida a Nitwit, formando un peculiar dúo con Marlene.

La versión digital incluye cinco extras exclusivos que profundizan en aspectos de la producción, desde la construcción del mundo hasta las canciones interpretadas por el elenco.

Contenido extra para fanáticos del streaming

Los compradores accederán a "Building the World of Minecraft: Block Party", un vistazo al trabajo del diseñador Grant Major para recrear el universo con texturas en bloques y biomas vibrantes mediante efectos prácticos y arte digital.

Los aficionados del videojuego disfrutarán de "Creepers, Zombies, and Endermen Oh My!", pieza que explora las criaturas presentes en la película y su adaptación a la pantalla grande.

El fenómeno "Chicken Jockey" que la película desató en los cines también forma parte de esta experiencia que ahora llega a los espectadores a través del streaming, completando el ciclo que comenzó en consolas, pasó a la gran pantalla y finalmente aterriza en dispositivos digitales.