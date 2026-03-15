Netflix ha logrado generar un catálogo con series y películas pensado para todos los gustos de los suscriptores. Un formato sumamente corto, con capítulos que apenas duran poco más de media hora y una historia que no da tregua, una serie aparece como una de las ofertas europeas más elegidas: La Palma.
La serie noruega de 4 capítulos que está en Netflix y da que hablar
Los suscriptores de Netflix que aman las historias con un tinta psicológico no pueden perderse de esta gran serie nórdica
Los países del norte europeo dejan en claro por qué son especialistas en producciones de series y películas de Netflix, caracterizadas por esas atmósferas oscuras y llenas de suspenso. La serie es un thriller que se ganó una fama entre los suscriptores, que le permite seguir rankeando con el paso del tiempo.
La serie se transformó en una verdadera tendencia mundial dentro de Netflix desde su llegada, y se convirtió en en la opción obligada para los suscriptores amantes del suspenso psicológico. Actualmente aparece como una de las principales ofertas en lo que respecta al género, e incluso en las aclamadas por la crítica.
Apenas 4 capítulos fueron suficientes para que esta producción ocupara los primeros puestos del Top 10 de Netflix a nivel mundial. Su formato, corto y sumamente intenso, es lo que más destacan los usuarios, quienes la consideran una de las mejores apuestas noruegas de los últimos años, mezclando drama y suspenso de una forma única.
Netflix decidió sumar a esta serie a su catálogo a mediados del 2024, y desde entonces es de las opciones de suspenso más elegidas de la plataforma.
De qué se trata La Palma, la serie de Netflix
De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix de esta serie noruega de solo 4 capítulos, La Palma centra su historia en: "Una familia noruega de vacaciones en La Palma enfrenta el desastre cuando una joven investigadora descubre señales alarmantes de una inminente erupción volcánica".
La serie ha logrado conjugar una historia donde ocurre de todo, siendo corta y realmente muy intensa.
Reparto de La Palma, la serie de Netflix
- Anders Baasmo Christiansen como Fredrik
- Ingrid Bolsø Berdal como Jennifer
- Alma Günther como Sara
- Bernard Storm Lager como Tobias
- Jenny Evensen como Charlie
Dónde ver la serie La Palma según la zona geográfica
- Argentina: la serie La Palma se puede ver en Netflix.
- España: la serie La Palma se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie La Palma se puede ver en Netflix.