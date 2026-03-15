La serie noruega de 4 capítulos que está en Netflix y da que hablar

Apenas 4 capítulos fueron suficientes para que esta producción ocupara los primeros puestos del Top 10 de Netflix a nivel mundial. Su formato, corto y sumamente intenso, es lo que más destacan los usuarios, quienes la consideran una de las mejores apuestas noruegas de los últimos años, mezclando drama y suspenso de una forma única.

Netflix decidió sumar a esta serie a su catálogo a mediados del 2024, y desde entonces es de las opciones de suspenso más elegidas de la plataforma.

Embed - LA PALMA | SERIE TRAILER ESPAÑOL | 12 Diciembre/24 - NETFLIX

De qué se trata La Palma, la serie de Netflix

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix de esta serie noruega de solo 4 capítulos, La Palma centra su historia en: "Una familia noruega de vacaciones en La Palma enfrenta el desastre cuando una joven investigadora descubre señales alarmantes de una inminente erupción volcánica".

La serie ha logrado conjugar una historia donde ocurre de todo, siendo corta y realmente muy intensa.

la palma 3

Reparto de La Palma, la serie de Netflix

Anders Baasmo Christiansen como Fredrik

Ingrid Bolsø Berdal como Jennifer

Alma Günther como Sara

Bernard Storm Lager como Tobias

Jenny Evensen como Charlie

Dónde ver la serie La Palma según la zona geográfica