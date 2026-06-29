La serie está basada en uno de los cómics más polémicos, se puede ver en Prime Video y tiene 4 temporadas

La producción está basada en la serie de comics Preacher. Imagen: Prime Video.

Prime Video: ¿de qué trata la primera temporada de Preacher?

"Con Dominic Cooper - Basado en la popular franquicia de cómics de culto del mismo nombre, “Preacher” es un drama sobrenatural, retorcido y con humor oscuro que sigue a un pastor de West Texas llamado Jesse Custer, quien está habitado por una entidad misteriosa que le hace desarrollar un poder muy inusual", revela Prime Video.

La historia gira en torno al reverendo Jesse Custer, un predicador tejano que, después de recibir "la Palabra" (la capacidad de hacer que con su palabra los que le oyen hagan lo que dice), descubre que Dios ha abandonado el cielo y renunciado a sus funciones.

La segunda temporada sigue al reverendo Jesse Custer, su novia Tulip y el vampiro Cassidy. Imagen: Prime Video.

Rápidamente, Jesse se convierte en la única persona capaz de rastrear a Dios. En su búsqueda por respuestas, Jesse es acompañado por Tulip O’Hare, su antigua novia. Sin embargo, en el camino se encuentran con un despiadado asesino en serie conocido como El Santo de los Asesinos, quien ha puesto a Jesse en la mira.

Tráiler de la serie

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