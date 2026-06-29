Prime Video renueva su biblioteca constantemente para agregar nuevas series, películas, documentales e incluso transmisiones de eventos en vivo. Más allá de los estrenos que suelen acaparar la atención, la plataforma también alberga decenas de producciones que llevan tiempo disponibles y que muchos suscriptores todavía no han descubierto.
La serie está basada en uno de los cómics más polémicos, se puede ver en Prime Video y tiene 4 temporadas
La serie es un drama sobrenatural, retorcido y con humor oscuro. No te dejará despegarte de la pantalla
Entre ellas se esconde Preacher, una verdadera joya que ha pasado desapercibida para muchos y merece una oportunidad. Este drama sobrenatural fue creado por Evan Goldberg, Seth Rogen y Sam Catlin para AMC. Está basada en la saga de cómics del mismo nombre publicado por Vertigo, subeditorial de DC Comics.
La primera temporada se estrenó en 2016, mientras que el lanzamiento de la cuarta y última fue en 2019. Es protagonizada por el actor británico Dominic Cooper.
Prime Video: ¿de qué trata la primera temporada de Preacher?
"Con Dominic Cooper - Basado en la popular franquicia de cómics de culto del mismo nombre, “Preacher” es un drama sobrenatural, retorcido y con humor oscuro que sigue a un pastor de West Texas llamado Jesse Custer, quien está habitado por una entidad misteriosa que le hace desarrollar un poder muy inusual", revela Prime Video.
La historia gira en torno al reverendo Jesse Custer, un predicador tejano que, después de recibir "la Palabra" (la capacidad de hacer que con su palabra los que le oyen hagan lo que dice), descubre que Dios ha abandonado el cielo y renunciado a sus funciones.
Rápidamente, Jesse se convierte en la única persona capaz de rastrear a Dios. En su búsqueda por respuestas, Jesse es acompañado por Tulip O’Hare, su antigua novia. Sin embargo, en el camino se encuentran con un despiadado asesino en serie conocido como El Santo de los Asesinos, quien ha puesto a Jesse en la mira.
Tráiler de la serie
Reparto
- Dominic Cooper como Jesse Custer.
- Joe Gilgun es Proinsias Cassidy.
- Ruth Negga como Priscilla-Jean Henrietta.
- Ian Colletti interpreta a Eugene Root/Arseface.
- Graham McTavish es el Santo de los Asesinos.