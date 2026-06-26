Acaba de estrenar, tiene 12 episodios y es una de las mejores series coreanas del último tiempo

La serie se llama ¡Nos vemos en la oficina! y es una comedia romántica original de Corea del Sur. Fue escrita por Kim Gyeong-min, dirigida por Jo Eun-sol, y cuenta con una temporada de 12 episodios. Por el momento, la plataforma tiene dos episodios disponibles, pero todas las semanas estrena uno nuevo.

El nuevo k-drama de comedia romántica acaba de llegar a la plataforma. Imagen: Prime Video.

Prime Video: ¿de qué trata la serie?

"Ji-yoon es una oficinista con siete años de experiencia que está harta del trabajo y de las citas. Se cruza en su camino Si-woo, un jefe cínico con una reputación aterradora. Sin esperarlo, ella recupera su chispa al descubrir la bondad que él esconde tras palabras severas. Entre idas y vueltas al trabajo, accidentes laborales y relaciones fallidas, se vuelven un apoyo indispensable para el otro", revela la descripción de Prime Video.