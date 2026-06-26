La cultura de Corea del Sur está adentrándose en occidente como nunca, por lo que se han convertido en un fenómeno global. Su música, cine y producciones audiovisuales han conquistado audiencias de todo el mundo. Si te interesa este universo, Prime Video cuenta con una amplia selección de series y películas coreanas en su biblioteca.
Acaba de estrenar, tiene 12 episodios y es una de las mejores series coreanas del último tiempo
Si quieres iniciarte en el universo de los k-dramas, podrías probar con esta comedia romántica. Prime Video estrena episodios todas las semanas
La serie se llama ¡Nos vemos en la oficina! y es una comedia romántica original de Corea del Sur. Fue escrita por Kim Gyeong-min, dirigida por Jo Eun-sol, y cuenta con una temporada de 12 episodios. Por el momento, la plataforma tiene dos episodios disponibles, pero todas las semanas estrena uno nuevo.
Prime Video: ¿de qué trata la serie?
"Ji-yoon es una oficinista con siete años de experiencia que está harta del trabajo y de las citas. Se cruza en su camino Si-woo, un jefe cínico con una reputación aterradora. Sin esperarlo, ella recupera su chispa al descubrir la bondad que él esconde tras palabras severas. Entre idas y vueltas al trabajo, accidentes laborales y relaciones fallidas, se vuelven un apoyo indispensable para el otro", revela la descripción de Prime Video.
La serie narra el inesperado romance entre Kang Si-woo, el jefe de equipo más evitado de la empresa, y Cha Ji-yoon, una planificadora de productos con siete años de experiencia que ha renunciado a las citas tras una dolorosa ruptura.
Ji-yoon está agotada de la vida corporativa. Vive para la oficina, los plazos de entrega, la eficacia y el simple placer de un pollo frito con cerveza después del trabajo. Su corazón comienza a abrirse de nuevo cuando Si-woo entra en su vida. Este k-drama está basado en el exitoso webtoon de Kakao de McQueen Studio. Captura humor, esencia y un romance laboral.
Tráiler de Nos vemos en la oficina
Reparto
- Seo In-guk como Kang Si-woo.
- Park Ji-hyun es Cha Ji-yoon.
- Kang Mi-na interpreta a Yoon No-ah.
- Choi Kyung-hoon es Cho Ga-eul.
- Won Kyu-bin como Lee Jae-in.