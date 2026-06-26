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Acaba de estrenar, tiene 12 episodios y es una de las mejores series coreanas del último tiempo

Si quieres iniciarte en el universo de los k-dramas, podrías probar con esta comedia romántica. Prime Video estrena episodios todas las semanas

Paula García
Por Paula García [email protected]
Seo In-guk y Park Ji-hyun protagonizan la serie. Imagen: Prime Video.

Seo In-guk y Park Ji-hyun protagonizan la serie. Imagen: Prime Video.

La cultura de Corea del Sur está adentrándose en occidente como nunca, por lo que se han convertido en un fenómeno global. Su música, cine y producciones audiovisuales han conquistado audiencias de todo el mundo. Si te interesa este universo, Prime Video cuenta con una amplia selección de series y películas coreanas en su biblioteca.

La serie se llama ¡Nos vemos en la oficina! y es una comedia romántica original de Corea del Sur. Fue escrita por Kim Gyeong-min, dirigida por Jo Eun-sol, y cuenta con una temporada de 12 episodios. Por el momento, la plataforma tiene dos episodios disponibles, pero todas las semanas estrena uno nuevo.

El nuevo k-drama de comedia rom&aacute;ntica acaba de llegar a la plataforma. Imagen: Prime Video.

El nuevo k-drama de comedia romántica acaba de llegar a la plataforma. Imagen: Prime Video.

Prime Video: ¿de qué trata la serie?

"Ji-yoon es una oficinista con siete años de experiencia que está harta del trabajo y de las citas. Se cruza en su camino Si-woo, un jefe cínico con una reputación aterradora. Sin esperarlo, ella recupera su chispa al descubrir la bondad que él esconde tras palabras severas. Entre idas y vueltas al trabajo, accidentes laborales y relaciones fallidas, se vuelven un apoyo indispensable para el otro", revela la descripción de Prime Video.

La serie narra el inesperado romance entre Kang Si-woo, el jefe de equipo más evitado de la empresa, y Cha Ji-yoon, una planificadora de productos con siete años de experiencia que ha renunciado a las citas tras una dolorosa ruptura.

La serie tiene un guion de Kim Gyeong-min, y fue dirigida por Jo Eun-sol. Imagen: Prime Video.

La serie tiene un guion de Kim Gyeong-min, y fue dirigida por Jo Eun-sol. Imagen: Prime Video.

Ji-yoon está agotada de la vida corporativa. Vive para la oficina, los plazos de entrega, la eficacia y el simple placer de un pollo frito con cerveza después del trabajo. Su corazón comienza a abrirse de nuevo cuando Si-woo entra en su vida. Este k-drama está basado en el exitoso webtoon de Kakao de McQueen Studio. Captura humor, esencia y un romance laboral.

Tráiler de Nos vemos en la oficina

Reparto

  • Seo In-guk como Kang Si-woo.
  • Park Ji-hyun es Cha Ji-yoon.
  • Kang Mi-na interpreta a Yoon No-ah.
  • Choi Kyung-hoon es Cho Ga-eul.
  • Won Kyu-bin como Lee Jae-in.

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