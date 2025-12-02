Cómo para cerrar el 2025 de la mejor manera, la plataforma de Netflix sumó a su catálogo una película que está dando que hablar, le va muy bien en el ranking y es una de las grandes apuestas para este año.
La rompe en Netflix y es un estreno para descostillarse de risa
Esta comedia dramática que acaba de llegar a Netflix, es una de las grandes apuestas de diciembre 2025
La película furor es La campeona de bronce, una comedia dramática de origen estadounidense que es imperdible, a partir de una historia bastante graciosa, con una trama que entretiene con las actuaciones de sus protagonistas.
Si bien esta película no recibió las mejores críticas por parte de la prensa especializada, los usuarios que ya la vieron le dieron el visto bueno y la están recomendando sin dudar.
Melissa Rauch, muy conocida por su actuación en la aclamada serie The Bing Bang Theory, arrasa con el papel que asume en esta joya que comenzó a brillar entre todas las series y películas, a pesar de tratarse de un título del 2015.
La campeona de bronce llegó a la plataforma de Netflix el 1 de diciembre de 2025 y es una estupenda opción de 1 hora y 40 minutos.
Netflix: de qué trata la película La campeona de bronce
Los usuarios de Netflix se encontrarán con la historia de Hope Ann Greggory (Melissa Rauch), una ex miembro del equipo olímpico estadounidense de gimnasia femenina de 2004, que ganó una medalla de bronce por una rotura de tendón y, desde entonces, no ha perdido la oportunidad para aprovechar su triunfo para conseguir comida y bebida gratis en comercios locales. Desesperada por dinero, acepta la oportunidad de entrenar a una joven y prometedora gimnasta.
Reparto de La campeona de bronce, película de Netflix
- Melissa Rauch (Hope Ann Greggory)
- Ellery Sprayberry (Hope Ann 2004)
- Haley Lu Richardson (Maggie Townsend)
- Katherine Grable (doble de riesgo)
- Gary Cole (Stan Greggory)
- Cecily Strong (Janice Townsend)
- Thomas Middleditch (Ben Lawfort)
- Sebastián Stan (Lance Tucker)
Tráiler de La campeona de bronce, película de Netflix
Dónde ver la película La campeona de bronce, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película La campeona de bronce se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película The bronze no está disponible en Netflix.
- España: la película La campeona de bronce no está disponible en Netflix.