La rompe en Netflix y es un estreno para descostillarse de risa

Melissa Rauch, muy conocida por su actuación en la aclamada serie The Bing Bang Theory, arrasa con el papel que asume en esta joya que comenzó a brillar entre todas las series y películas, a pesar de tratarse de un título del 2015.

La campeona de bronce llegó a la plataforma de Netflix el 1 de diciembre de 2025 y es una estupenda opción de 1 hora y 40 minutos.

Netflix: de qué trata la película La campeona de bronce

Los usuarios de Netflix se encontrarán con la historia de Hope Ann Greggory (Melissa Rauch), una ex miembro del equipo olímpico estadounidense de gimnasia femenina de 2004, que ganó una medalla de bronce por una rotura de tendón y, desde entonces, no ha perdido la oportunidad para aprovechar su triunfo para conseguir comida y bebida gratis en comercios locales. Desesperada por dinero, acepta la oportunidad de entrenar a una joven y prometedora gimnasta.

Reparto de La campeona de bronce, película de Netflix

Melissa Rauch (Hope Ann Greggory)

Ellery Sprayberry (Hope Ann 2004)

Haley Lu Richardson (Maggie Townsend)

Katherine Grable (doble de riesgo)

Gary Cole (Stan Greggory)

Cecily Strong (Janice Townsend)

Thomas Middleditch (Ben Lawfort)

Sebastián Stan (Lance Tucker)

Tráiler de La campeona de bronce, película de Netflix

